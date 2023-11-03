Вокруг света за 80 дней на поезде: подробности первого уникального маршрута и цена

Международная железнодорожная компания Railbookers объявила об эпическом кругосветном путешествии на поезде.

Об этом пишет cntraveler.com.

Путешественники будут ехать на семи поездах и посетят более 20 городов в 13 странах на четырех континентах – Африке, Азии, Европе и Северной Америке.

80-дневное путешествие "Вокруг света на роскошном поезде" начинается в Ванкувере. Оттуда пассажиры отправляются в трехдневную поездку на поезде Rocky Mountaineer через канадские Скалистые горы, озеро Луиза и национальный парк Банф.

Затем гости отправляются в Эдинбург, Шотландия, проведя семь ночей на борту Belmond Royal Scotsman, прокладывая свой путь через живописные озера и скалистые вершины в путешествии туда и обратно через Хайленд. Далее клиентов ждет двухдневная поездка на восточном экспрессе Belmond Venice-Simplon из Парижа в Венецию, а затем шесть ночей на The Maharajas' Express из Дели в Мумбаи с посещением Тадж-Махала и Джайпура.

Эдинбург, Шотландия / Фото: Getty Images

Оттуда путешественники отправляются в Стамбул, чтобы сесть на The Golden Eagle Danube Express, который доставит пассажиров в Болгарию, Румынию и Венгрию в течение четырехдневного путешествия. Затем они поедут в Южную Африку, чтобы совершить сафари и трехдневное пребывание на поезде Rovos Rail из Претории в Кейптаун. На последнем этапе поездки пассажиры отправятся в Сингапур, чтобы совершить тур на восточном экспрессе Belmond, который проложит свой путь в Малайзию, минуя густые леса джунглей и блестящие реки, и вернется в Сингапур, где путешествие заканчивается.

Сообщается, что на каждой остановке достаточно времени для осмотра достопримечательностей, иногда с ночевкой в некоторых пунктах назначения. Кроме того, между семью поездками можно остановиться на более длительное время в лучших отелях таких городов, как Лондон, Флоренция, Рим, Дели, Стамбул и Будапешт.

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Компания разработала маршрут после того, как заметила значительный рост количества путешественников, желающих совершить экстравагантные поездки. "Спрос на роскошные железнодорожные перевозки со стороны наших клиентов продолжает расти, и в ответ мы создали идеальную поездку из списка желаний", – заявил в своем заявлении Фрэнк Марини, президент и генеральный директор Railbookers.

Эта железнодорожная поездка начнется 28 августа в 2024 году. Стоимость билетов стартует от 119 599 долларов за человека.

Размещение в отеле, трансфер на автомобиле, несколько рейсов, а также питание и экскурсионные туры включены в стоимость билета. Пассажиры несут ответственность за организацию своих международных авиаперелетов. Среди экскурсий вне поезда, включенных в путешествие, два полных дня в сафари-домике в южноафриканском национальном парке Крюгера; восхождение на Эйфелеву башню и ужин в Мулен Руж в Париже; посещение национальных парков Джаспер и Банф в Канаде; пикник на берегу Пулау Пайар в Малайзии.

Напомним, туриста арестовали в ресторане из-за неправильного перевода фрукта. Стало известно, что он написал.

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