Введение COVID-сертификатов: Шмыгаль перечислил страны ЕС, которые уже признали украинский документ

МИД работает над расширением количества стран, которые признали бы украинский документ.

Украинские "ковидные-сертификаты", которые заработали с 1 июля, уже признали несколько стран Европы. В списке, в частности, Венгрия, Греция, Молдова и Турция. МИД сейчас работает над расширением количества этих стран.

Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству 16 июля.

"Мы ведем системную работу в направлении системного признание украинских ковид-сертификатов за рубежом, чтобы украинцы могли свободно путешествовать по миру... Венгрия, Греция, Молдова и Турция уже согласились признать украинские сертификаты", — сказал глава правительства.

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Шмыгаль заверил, что целью правительства в ближайшее время является расширение действие географии украинских сертификатов. Этим активно занимается министерство иностранных дел.

ТСН.uaрасспросил о COVID-сертификатах в проектного менеджера в Министерстве цифровой трансформации Екатерины Черногоренко и в Министерстве здравоохранения Украины. Что это за сертификат и пустят ли с ним в Европу — читайте в нашем материале.

Напомним, накануне Евросоюз внес Украину в "зеленый список" стран. Это означает, что страны ЕС могут открывать с Украиной границы.

Для комфортного путешествия следует проверять актуальные правила въезда и отдыха накануне вылета. К примеру, в Украине запустили бот информации для путешествий за границу в условиях COVID-19. Для удобства в мессенджере Telegram заработал бот Corona.Travel.Bot, который оперативно сообщает об изменениях в правилах посещения стран мира.

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