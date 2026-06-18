"Вызывают легкий шок": украинка показала необычный продукт из супермаркета Германии (видео)

Необычные продукты в Германии

Реклама

Украинцы за границей, а особенно в Германии, часто рассказывают о необычных продуктах, которыми лакомятся иностранцы. Беженка из Украины рассказала, что интересного нашла в немецком супермаркете и как это можно приготовить.

Видео она опубликовала в Instagram.

Какие необычные продукты продают в немецких супермаркетах

Украинка поделилась, что некоторые вещи и продукты в немецких супермаркетах все еще вызывают у нее легкий шок.

Реклама

«Если вы думали, что в консервных банках бывает только тушенка или кукуруза, то Германия вас удивит. Вот, например, вы знали, что немцы продают сырое тесто в консервированных банках?» — спрашивает подписчиков блогер.

И нет, это совсем не экзотика, а обычные воскресные булочки. Они стоят копейки, но получаются очень вкусными.

«Процесс открытия — это отдельный вид легкого стресса. Снимаешь бумажку, баночка делает такой громкий бах и вуаля. Внутри оказывается идеально скрученный рулончик сырого дрожжевого теста», — добавляет украинка.

Тесто пахучее, как домашняя выпечка. На нем даже есть специальные линии с перфорированными дырочками, чтобы удобно было делить порции или готовить круассаны.

Реклама

Украинка решила приготовить из такого теста пирог-пиццу. Тесто получилось очень пышным и хрустящим.

Украинцы за границей — последние новости:

Напомним, украинская беженка в Германии поделилась в Instagram историей о неожиданной агрессии и стереотипах со стороны местной работницы социальной сферы, занимающейся беженцами.

Во время разговора об образовании и независимости женщин немка эмоционально «взорвалась» и начала транслировать оскорбления в адрес украинок. Она назвала их «женщинами легкого поведения», которые только красятся, носят каблуки и «отбирают немецких мужчин», выразив непонимание, почему местные мужчины выбирают именно их.

Этот инцидент снял «розовые очки» украинки, которая за полтора года эмиграции ни разу не сталкивалась с таким отношением к беженцам. По мнению автора, за такими обвинениями кроется банальная зависть и женское неумение конкурировать. Она отметила, что украинки умеют балансировать между ухоженностью, образованием и заботой о семье, в то время как оппонентка воспринимает их как пустых кукол.

Реклама

Несмотря на оскорбление, беженка отметила важность взаимоуважения и призвала не судить людей за их культурные взгляды или внешность.

Украинская беженка и блогер Людмила Русина в своем TikTok подробно рассказала о трудностях переезда в Германию. Главной проблемой для только прибывших остается переполненность лагерей и то, что большинство немецких земель закрыты для приема.

Выбор региона, по словам блогера, напрямую зависит от дальнейших планов на трудоустройство. Для тех, кто хочет просто переждать тяжелые времена, подойдут регионы с более простыми условиями проживания, например Саксония, где легче найти крышу над головой. В то же время, для построения карьеры лучше выбирать крупные города и западную часть страны, хотя там придется столкнуться с дефицитом и высокой стоимостью аренды жилья.

Новости партнеров