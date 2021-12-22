Wizz Air навсегда удалил из расписания 84 рейса по международным маршрутам — перечень

Среди аэропортов, куда отменяют рейсы, есть запорожский.

Венгерский лоукостер Wizz Air объявил, что навсегда прекращает обслуживание на 84 маршрутах ЕС. На сокращение маршрутов, в частности, повлияла пандемия коронавируса.

Об этом сообщает Schengenvisainfo.com.

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По информации издания, почти половина этих сокращений приходится на маршруты, соединяющие Западную Европу с Ближним Востоком, Турцией и Северной Африкой. Больше всех пострадал аэропорт Вены, поскольку ему отменили 12 маршрутов — Альгеро, Шарлеруа, Кельн, Дортмунд, Эйндховен, Faro, Мадрид, Менорка, Осло Скавства, Таллинн и Варшава.

Среди других аэропортов, куда отменили рейсы, Ларнака на Кипре с восемью маршрутами, Варшава (семь) и такие, как Неаполь (шесть), Гданьск, Милан Мальпенса и Эйндховен (по пять), Дортмунд и София (по четыре), а также украинское Запорожье. Кроме того, Wizz Air также прекращает свои рейсы в норвежский город Будо и турецкий курорт Бодрум, поскольку оба они пользовались одним маршрутом — Бодо из Гданьска (Польша) и Бодрум из Рима.

В отчете, опубликованном Европейским советом по путешествиям (ETC), отмечается, что расходы на поездку снизились за последние два десятилетия, а средние глобальные расходы на международную поездку по всем направлениям снизились на 17% в 2019 году с уровня 2000 года в реальных ценах. Согласно отчету ЕТС , дешевые авиабилеты, из-за которых увеличилось количество поездок, являются причиной прекращения этих рейсов у недорогих перевозчиков.

Ранее сообщалось, что венгерский лоукостер Wizz Air отменил ряд рейсов из украинских городов на зимний период 2021-2022 годов. В какие города отменили рейсы — по этой ссылке.

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