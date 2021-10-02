Wizz Air возобновляет авиарейсы из Киева в Стокгольм: какие правила въезда

Билет стоит около 26 евро.
Венгерский лоукостер Wizz Air запускает авиарейсы из Киева в шведский Стокгольм.
Об этом сообщает ресурс Аvianews.
Полеты восстановят с 16 декабря 2021 года. Самолеты будут выполнять рейсы дважды в неделю — в четверг и воскресенье. Таким образом будут восстановлены прямые перелеты между странами, которые сейчас отсутствуют.
Билеты в одну сторону по цене 809 гривен или 25,99 евро можно приобрести на сайте компании.
Суда будут приземлятия в аэропорту Скавста, что в 100 км от города. В связи с этим пассажирам рейса придется закладывать в стоимость поездки автобусный трансфер. Билет на автобус с Скавста в Стокгольм стоит около 20 евро.
Гражданам Украины для поездок в Швецию необходимо иметь COVID-сертификат о полном вакцинацию в приложении "Действие". Стокгольм признает все вакцины, которые используют в Украине. Если человек не привит, то перед въездом нужно за 72 часа сделать ПЦР-тест или експрестест на коронавирус.
Напомним
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