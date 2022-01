Wizz Air запускает новые рейсы в Европу: когда и в какие города можно полететь

NEW ROUTES AVAILABLE

Книга сейчас и путешествие из Милана в Прагу, пустыни в nice, Палермо в Прагу и Роме, от Сараєво в Лондон, от Lamezia в Турин, от Тирана в nice, или из Warsaw to Nice! https://t.co/AeMNWOJWFF pic.twitter.com/MsiNEGpO5Q