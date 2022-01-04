Wizz Air запускает новые рейсы в Европу: когда и в какие города можно полететь

Их запуск намечен на 2022 год.
Венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал открытие 8 новых рейсов в европейские города. Новые марашуты станут доступны с февраля 2022 года.
Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании на странице в Twitter.
В 2022 году пассажиры авиакомпании Wizz Air смогут улететь в Рим, Прагу, Турин, Лондон и Ниццу.
NEW ROUTES AVAILABLE— Wizz Air (@wizzair) December 21, 2021
Книга сейчас и путешествие из Милана в Прагу, пустыни в nice, Палермо в Прагу и Роме, от Сараєво в Лондон, от Lamezia в Турин, от Тирана в nice, или из Warsaw to Nice! https://t.co/AeMNWOJWFF pic.twitter.com/MsiNEGpO5Q
График рейсов
- Из Палермо в Рим рейсы будут совершаться ежедневно с 1 февраля.
- Из Милана в Прагу — по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям от 27 марта.
- Из города Ламеция-Терме в Турин – по понедельникам, четвергам и пятницам от 28 марта.
- Из Тираны и Варшавы в Ниццу – каждый вторник, четверг и субботу от 28 марта. С 29 марта в французский городок можно будет улететь и из Неаполя.
- Из Сараево в Лондон - каждый вторник и субботу от 29 марта.
- Из Палермо в Прагу — по понедельникам и пятницам от 30 марта.
Ранее сообщалось, что Wizz Air навсегда удалил из расписания 84 рейса по международным маршрутам. Перелив маршрутов – по этой ссылке.
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