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Wizz Air запускает новые рейсы в Европу: когда и в какие города можно полететь

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Wizz Air запускает новые рейсы в Европу: когда и в какие города можно полететь

УНИАН

Их запуск намечен на 2022 год.

Венгерский лоукостер Wizz Air анонсировал открытие 8 новых рейсов в европейские города. Новые марашуты станут доступны с февраля 2022 года.

Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании на странице в Twitter.

В 2022 году пассажиры авиакомпании Wizz Air смогут улететь в Рим, Прагу, Турин, Лондон и Ниццу.

График рейсов

  • Из Палермо в Рим рейсы будут совершаться ежедневно с 1 февраля.
  • Из Милана в Прагу — по понедельникам, средам, четвергам, пятницам и воскресеньям от 27 марта.
  • Из города Ламеция-Терме в Турин – по понедельникам, четвергам и пятницам от 28 марта.
  • Из Тираны и Варшавы в Ниццу – каждый вторник, четверг и субботу от 28 марта. С 29 марта в французский городок можно будет улететь и из Неаполя.
  • Из Сараево в Лондон - каждый вторник и субботу от 29 марта.
  • Из Палермо в Прагу — по понедельникам и пятницам от 30 марта.

Ранее сообщалось, что Wizz Air навсегда удалил из расписания 84 рейса по международным маршрутам. Перелив маршрутов – по этой ссылке.

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