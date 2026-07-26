"Я такого не ожидал": украинец честно рассказал, чем его удивил Бухарест

Бухарест. Иллюстративное изображение / © Associated Press

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Украинский тревел-блогер Ростислав Михайлишин, проведший четыре месяца в Бухаресте, поделился своими впечатлениями о жизни в столице Румынии и рассказал, чем этот город больше всего отличается от других европейских столиц. По его словам, главной особенностью Бухареста стало большое количество зеленых насаждений, тогда как самым большим недостатком он назвал чрезвычайно сложный автомобильный трафик.

Об этом блогер рассказал в своём видео на YouTube.

Город, утопающий в зелени

По словам Михайлишина, именно большое количество деревьев и зеленых зон больше всего поразило его после переезда в Бухарест. Он отметил, что даже центральная часть города выглядит совсем иначе, чем в большинстве европейских столиц.

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«Центр буквально утопает в деревьях, а небольшие скверы и уютные уголки создают ощущение, будто ты постоянно гуляешь по какому-то мини-парку», — рассказал он.

Блогер также обратил внимание на архитектуру города. Из-за многочисленных зданий во французском стиле и собственной Триумфальной арки Бухарест не зря называют «маленьким Парижем», отмечает он.

Заторы, из-за которых можно опоздать на поезд

Наибольшим разочарованием для украинца стал городской транспорт и постоянные пробки. По его словам, в часы пик движение по городу может практически остановиться.

Михайлишин рассказал, что однажды именно из-за пробок не смог вовремя добраться до вокзала и опоздал на свой поезд.

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«Я взял такси за час до отправления поезда… сел в такси, и мы застряли в таких пробках, что я просто вышел из такси, потерял билет на поезд, пошел на автостанцию и купил другой билет», — вспомнил блогер.

Из-за особенностей дорожного движения он даже изменил свой распорядок дня. По его словам, планировать какие-либо дела утром или вечером оказалось чрезвычайно сложно, поэтому большинство встреч и поездок он переносил на середину дня, когда движение на дорогах становилось менее интенсивным.

Почему жилье лучше искать поближе к центру

Блогер дал отдельный совет тем, кто планирует длительное пребывание в Бухаресте.

Он рассказал, что сам поселился на окраине города и впоследствии пожалел об этом решении, ведь из-за этого не смог в полной мере проникнуться атмосферой румынской столицы.

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«Ищите жилье поближе к центру, именно там лучше всего ощущается настоящая атмосфера города… В Бухаресте, выбрав неподходящий район, можно легко утратить то ощущение уюта, за которое этот город так любят», — подчеркнул Михайлишин.

Террасы на тротуарах и туристические ловушки

Блогера также удивила популярность летних террас, расположенных прямо на узких тротуарах.

По его словам, ему было непонятно, почему местные жители с удовольствием проводят там время, в то время как прохожим приходится буквально протискиваться между столиками.

«Для меня большая загадка, почему люди садятся на террасы, расположенные на тротуаре… Когда я так пробираюсь мимо них, стараясь не задеть тот кофе, не задеть ту еду, а они получают от этого удовольствие», — отметил он.

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В то же время Михайлишин предостерег туристов от популярных заведений, ориентированных преимущественно на иностранцев. В качестве примера он привёл кафе «Ван Гог», где, по его словам, обычная чашка кофе стоит 5–6 долларов, а блины — 15–20 долларов. Блогер обратил внимание, что среди посетителей таких заведений преобладают туристы, тогда как местных жителей там почти нет.

Велодорожки, парки и современная инфраструктура

Среди преимуществ Бухареста украинец также отметил хорошо обустроенные велодорожки, которые в центральной части города физически отделены от автомобильного движения.

На него произвели положительное впечатление многочисленные парки с площадками для занятий спортом, небольшой японский парк, а также контрастная застройка города, где исторические дома в стиле боз-ар соседствуют с «коммунистическими» многоэтажками и современными офисными центрами.

Языкового барьера практически нет

В отдельности блогер отметил высокий уровень владения английским языком среди молодых жителей Румынии.

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«В Румынии отлично владеют английским языком… Если вы подойдете к молодому человеку и заговорите по-английски, с вероятностью 80% вас поймут, и вы сможете договориться и узнать то, что вам нужно», — подытожил Ростислав Михайлишин.

Напомним, ранее украинская беженка рассказала о жизни в Великобритании и о причинах возвращения в Украину. Ее решение вызвало споры среди пользователей сети.

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