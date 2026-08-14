За что штрафуют в Германии: 5 неожиданных запретов

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В Германии действует ряд строгих правил и ограничений, которые могут стать неожиданностью для многих украинцев. Незнание местных законов чревато не только ощутимыми денежными штрафами, но и более строгими санкциями.

О самых неожиданных штрафах рассказала блогер Людмила Русина.

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Неожиданные штрафы в Германии: за что здесь могут наказать

Среди самых распространенных бытовых и транспортных запретов — прогревание авто.

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«Делать это без уважительной причины здесь запрещено. Завел машину и чистишь ее от снега зимой — штраф. Сначала почистил, завел и поехал», — объясняет украинка.

Нарушение этого правила влечет штраф. Серьезные санкции предусмотрены и за остановку на автобане без уважительной причины или самовольный выход из транспортного средства, даже если машина попала в долгую пробку.

Особое внимание немецкое законодательство уделяет частной сфере и авторским правам. Зафиксированный без предупреждения разговор на диктофон грозит не просто штрафом, а уголовной ответственностью.

«Даже если вы просто включили запись, это запрещено законодательством. И за это может быть даже уголовная ответственность. Хотите записать — обязательно предупредите собеседника».

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Еще в Германии строго штрафуют за скачивание пиратского контента или фильмов из нелицензированных источников. Это может обойтись в сотни или даже тысячи евро.

Кроме того, осквернение флага и государственных символов Германии или других стран влечет штрафы или лишение свободы сроком до трех лет.

Украинцы в Германии: последние новости

Напомним, немецкая система дорожного движения предусматривает строгие штрафы за нарушение ПДД, которые фиксируются в реестре Fahreignungsregister. Водители могут получить от 1 до 3 баллов в зависимости от тяжести правонарушения, а накопление 8 баллов приводит к автоматическому лишению водительского удостоверения.

Размер взыскания зависит от обстоятельств: превышение скорости стоит от 20€ до 700€ с возможным изъятием прав, пользование телефоном за рулем — от 100€, проезд на красный свет — от 90€, а несоблюдение дистанции — около 400€. Кроме того, с 1 июля 2026 года срок давности для привлечения к ответственности за обычные нарушения ПДД увеличен с 3 до 6 месяцев.

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Единого онлайн-сервиса для проверки штрафов в Германии нет — все официальные уведомления приходят по почте по месту регистрации проживания или владельца авто.

Для проверки можно обратиться в местное транспортное управление или полицию, а рассчитать ориентировочную сумму помогут ресурсы bussgeldkatalog.org или bussgeldinfo.org. Уплачивать штрафы нужно банковским переводом, ведь просрочка грозит пеней, передачей дела судебным исполнителям, блокированием счетов и лишением права вождения.

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