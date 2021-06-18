За границей или на даче: украинцы рассказали, где и как проведут лето в этом году

Украинцы говорят, что отсутствие летнего отдыха или сокращение его длительности существенно влияет на их самочувствие и работоспособность.
Этим летом более трети украинцев будут отдыхать дома или на даче. Такие данные социологического опроса исследовательской компании Gradus Research.
Об этом говорится в сюжете "Сніданок з 1+1".
Согласно результатам опроса, почти 30% граждан ответили, что планируют летом путешествовать по Украине. И 18% респондентов говорят, что будут отдыхать за рубежом.
В то же время пятая часть опрошенных вообще не планируют отдыхать летом из-за карантина и пандемических ограничений. Кроме того, большинство респондентов признались, что отсутствие летнего отдыха или сокращение его длительности существенно влияет на их самочувствие и работоспособность.
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