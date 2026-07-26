За обычный купальник – сотни долларов штрафа: где туристам стоит быть осторожными

Пляж / © Pixabay

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Туристов в Барселоне могут оштрафовать за пребывание в купальнике в общественных местах вне пляжей, бассейнов и прилегающих к побережью территорий. Сумма взыскания может составлять от 140 до 340 долларов.

О малоизвестном правиле путешественникам напоминает UNILAD.

По его словам, городские правила запрещают ходить по улицам только в купальнике или без одежды, прикрывающей верхнюю часть тела. Исключения действуют на пляжах, у бассейнов, на набережных и улицах, непосредственно примыкающих к побережью.

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Отдельно можно находиться без футболки во время занятий спортом или физических упражнений.

Перед оформлением штрафа правоохранители должны предупредить нарушителя. Протокол могут составить, если человек проигнорирует требование прикрыться.

Туристам советуют брать на пляж обычную одежду и надевать ее перед выходом в город. Футболки, шорт, юбки или платья достаточно, чтобы избежать нарушения.

Эксперт также призвал путешественников заранее ознакомиться с местными правилами, поскольку они не всегда очевидны иностранным посетителям.

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Ранее мы писали, что в Германии даже для отдыха есть строгие ограничения и правила. Например, рыбачить, где вздумается, нельзя. Рыболовство строго контролируется законом. За несоблюдение правил большие штрафы. Узнайте, как отдохнуть в Германии, чтобы не нарваться на штраф или депортацию.

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