Задержали за границей: что делать украинцам и на какую помощь консулов можно рассчитывать

Бывают случаи, когда украинцев задерживают за границей. Как правило, граждане не знают, что делать в таком случае и как себя вести. Особенно если не знают местного языка или английского, чтобы вести коммуникацию с полицией.

Что делать при задержании или аресте за границей? Об этом сообщили в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Что делать, если вас задержали или арестовали за границей: пошаговая инструкция

В Департаменте консульской службы МИД Украины настоятельно рекомендуют соблюдать законодательство стран, в которые вы путешествуете. Все потому, что консул не сможет освободить вас от ответственности за нарушение законов другой страны.

Если вас задержали правоохранители другого государства, в первую очередь нужно придерживаться следующего алгоритма действий:

Обращайтесь спокойно с представителями правоохранительных органов чужой страны. Не сопротивляйтесь, избегайте действий, которые могут расценить как провокационные. Попытайтесь получить подробную информацию о причине вашего задержания и предъявленных обвинениях. Воспользуйтесь своим правом на адвоката и переводчика. Следуйте советам консула и адвоката для надлежащей правовой защиты.

В случае ареста или задержания граждан Украины, консул может оказать определенную помощь. В частности, уведомить членов его семьи о задержании, получить официальную информацию об основаниях задержания/ареста, проверить условия содержания в местах лишения свободы.

Также консул может отреагировать на жалобы задержанных украинцев на условия содержания.

Среди компетенций консулов также содействие организации свиданий задержанных с их семьями в местах лишения свободы, возможность посещать задержанного по его просьбе.

В частности, украинские консулы могут извещать руководителей тюрем о проблемах с состоянием здоровья задержанных, необходимости проведения медицинских обследований и лечения.

Напомним, потеря или похищение загранпаспорта во время пребывания за границей делает невозможным возврат или выезд в другую страну. МИД Украины имеет четкий алгоритм действий, как восстановить загранпаспорт.

Прежде всего, необходимо срочно обратиться в ближайшее отделение местной полиции. Там следует получить официальную справку или протокол, подтверждающий факт обращения об утрате документа.

Следующим шагом нужно обратиться в ближайшее дипломатическое представительство или консульство Украины с полученной справкой. С собой желательно иметь какие-либо документы для подтверждения личности и гражданства.

Если их нет, сотрудники консульства самостоятельно сделают официальный запрос в Украину для верификации данных. После успешного установления личности и подтверждения гражданства консул оформляет «белый паспорт» — удостоверение личности для возвращения в Украину.

