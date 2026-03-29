"Здесь были": туристки повредили Великую китайскую стену и поплатились

В Китае двух женщин арестовали после того, как они повредили Великую китайскую стену, отчеканив на ней свои имена.

Об этом пишет Need To Know.

Инцидент стал известен после видео, на котором одна из туристок среднего возраста царапает кирпич ножницами, в то время как ее спутница снимает это на камеру. Судя по кадрам, женщины не пытались скрыть свои действия.

Очевидец, также снимавший событие, прокомментировал: «Отчеканила, пока ее снимали — посмотрите на это выражение лица».

Нарушительница оставила надпись на одном из самых популярных участков в районе Бадалин. На камне появилась надпись: «Чжан Ли и ее сестра Руйся были здесь».

Туристки повредили Великую китайскую стену / © скриншот с видео

Видео быстро распространилось в Сети, после чего об инциденте сообщили другие посетители. Уже на следующий день правоохранители отреагировали.

В Бюро общественной безопасности Пекина подтвердили, что женщины были задержаны и оштрафованы.

Несмотря на строгие правила, случаи вандализма на этом участке бывают регулярно. На небольшом участке стены можно увидеть десятки надписей от туристов.

В частности, ранее другой посетитель оставил надпись «Цао Тонг из Хэнаня», что повлекло за собой активное обсуждение в Интернете.

Подобные инциденты случались и раньше. В мае в прошлом году пятеро туристов были задержаны на пять дней и оштрафованы после того, как отчеканили надпись на стене — их действия даже транслировали на экранах у касс.

Работники туристического объекта подчеркивают, что предупреждения о запрещении повреждения достопримечательности раздаются постоянно.

Один из сотрудников объяснил: «Постоянно раздаются напоминания – объявления транслируются вдоль Великой китайской стены и на пунктах безопасности. Об инцидентах сообщают руководству, которое затем передает информацию полиции, занимающейся виновными».

