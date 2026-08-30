«Здесь мы не боимся быть украинцами»: женщина рассказала о переезде из Польши в Грузию

Украинка о переезде в Грузию / © Фото из открытых источников

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Немалое количество украинцев, которые из-за полномасштабной войны уехали в Польшу, теперь выбирает для жизни другие страны. Причин много — кто-то боится нападений, кому-то не нравятся условия жизни или отношение к украинцам. Многие люди выбирают для переезда именно Грузию.

Что рассказала украинка о жизни в Грузии и хорошо ли ее приняла эта страна? Этим женщина поделилась в ТикТок.

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Жалеем, что не переехали сюда раньше: украинка о Грузии

История украинки Маргариты, которая вместе с семьей сменила дождливую Польшу на солнечную Грузию, быстро набирает просмотры в TikTok. Муж Маргариты — грузин. Пара сейчас живет в Тбилиси. Женщина поделилась, что переезд из Польши в Грузию изменил ее жизнь к лучшему.

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В своем блоге она подробно сравнила реалии в обеих странах. По словам Маргариты, наибольшим изменением стало ее собственное психологическое состояние:

«Что изменилось с нашим переездом из Польши в Грузию? Во-первых, изменилось мое состояние. Я стала гораздо счастливее, спокойнее, нас окружают классные, счастливые люди, мы не боимся говорить, что мы из Украины, что мы украинцы. Мы не боимся общаться на улице на украинском языке. Исчез тот страх, который, например, был у нас в Польше».

Особое внимание блогер обратила на местную гастрономию и атмосферу. Свежие продукты и открытость местных жителей стали приятным откровением после европейских будней.

«Я до сих пор не могу наесться помидорами. Как они пахнут. Помидоры, дыня! Какая она пахучая! Персики. Просто все так вкусно», — делится она.

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Кроме того, ритм жизни в Грузии оказался более спокойным, а бытовые вопросы закрыть гораздо легче, чем в Польше.

«Нет этой серости польской. Нет таких больших терминов, когда тебе нужно записаться к врачу. Это просто вау! Мы уже от этого отвыкли».

Привычный для многих европейцев ранний темп жизни здесь уступает расслабленному южному графику, к которому семье пришлось привыкать. Но никаких сомнений в правильности своего решения у супругов нет.

«Мы жалеем только об одном, что мы не переехали сюда раньше», — поделилась украинка.

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Украинцы за границей: последние новости

Напомним, власти Греции разрешили украинцам с временной защитой менять его на стандартные виды на жительство (ВНЖ) на основании работы, учебы, семейных связей, бизнеса или гуманитарных обстоятельств без необходимости уезжать из страны.

В то же время, действие самой временной защиты официально продлили до 4 марта 2027 года, а старые документы остаются в силе автоматически, если не планируются поездки за границу.

Для перехода на ВНЖ нужно самостоятельно подать электронное заявление через портал миграционной службы и подтвердить соответствие установленным требованиям, после чего временная защита будет аннулирована. Следует учитывать, что период пребывания на временной защите не засчитывается автоматически к пятилетнему сроку, необходимому для получения статуса долгосрочного резидента ЕС.

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