Жизнь в Вене не так идеальна: украинка раскрыла неожиданные минусы

Вена

Украинка, уже три года живущая в Вене, поделилась опытом жизни в австрийской столице и рассказала о недостатках, к которым так и не смогла привыкнуть.

Несмотря на титул "самого комфортного города Европы", говорит она, реальность имеет свои нюансы, сообщает блоггер sophie_lit1.

Проблемы с оплатой: "Карта не везде работает"

Одним из самых больших разочарований украинка называет неожиданные трудности с безналичной оплатой. Во многих заведениях Вены принимают только наличные деньги, или же позволяют рассчитаться картой только при заказе на определенную минимальную сумму.

"Хуже всего, когда об этом не предупреждают. Ты уже поел, хочешь рассчитаться - и здесь узнаешь, что нужно искать банкомат", - рассказывает она.

Сервис, который "удивляет"

Второй неожиданностью для украинки стало обслуживание, которое, по ее мнению, не соответствует цене и статусу города. По ее словам, официанты часто неприветливы, меню и туалеты выглядят неряшливо, а иногда и еда оказывается совершенно безвкусной.

Тем не менее, популярность таких заведений среди местных не падает.

"Страна пенсионеров": сопротивление изменениям

Еще один минус, выделяемый блоггершей, — нежелание австрийцев к переменам и диджитализации. По ее словам, многие люди предпочитают все оставаться «как когда-то».

"Здесь не стремятся к прогрессу. Люди живут так, как привыкли, и не хотят ничего менять - им и так комфортно", - отмечает украинка.

