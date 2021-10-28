Зимний отпуск: куда ездят туристы и как спланировать путешествие, чтобы не переплатить лишнего

Зимний отпуск: куда ездят туристы и как спланировать путешествие, чтобы не переплатить лишнего

Если раньше большинство выбирало пляжный отдых, то сейчас все изменилось.

Зимний туристический сезон, несмотря на пандемию, не за горами, и некоторые люди уже начинают планировать свой отдых. Эксперты туристической отрасли дали советы по планированию путешествий в предстоящем зимнем сезоне.

Об этом сообщает Travel Daily News.

Специалисты говорят, что раньше спросом пользовались летние путевки, но сейчас большинство туристов устали просто лежать на пляже.

"Сейчас все меняется. Новой навязчивой идеей стали зимние каникулы со сказочными снежными видами за окном", — заявили специалисты.

В этой связи, эксперты советуют заранее начать поиски жилья на период отдыха. Сделав раннее бронирование, можно сэкономить много денег.

"Это особенно важно, если вы планируете путешествовать на Новый год или Рождество, когда цены и доступность жилья и рейсов самые высокие", — объяснили специалисты.

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Также рекомендуют внимательно прочесть отзывы предыдущих гостей. Кроме того, следует ознакомиться с правилами перевозки зимнего спортивного инвентаря.

"Прежде чем спешить с решением, что взять с собой, сравните сборы, взимаемые вашей авиакомпанией за лыжное и сноубордическое снаряжение, со стоимостью аренды", — говорят эксперты.

Также не следует пренебрегать использованием солнцезащитного крема на зимних курортах, поскольку в этот период года ультрафиолетовое излучение более интенсивно, чем летом.

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