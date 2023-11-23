1 из 50 миллионов: Сеть ошеломил двухцветный лобстер-гермафродит (видео)

Мужчина поймал редкого двухцветного лобстера.

Об этом пишет nypost.com.

Джейкоб Ноулз из штата Мэн, США, у которого 2,6 миллиона подписчиков в TikTok, продемонстрировал удивительное существо в видео, которое просмотрели более 7,1 миллиона раз.

"Это самый крутой лобстер, которого я когда-либо видел", — сказал в клипе взволнованный Ноулз, демонстрируя разноцветное существо-гермафродита. "Мало того, что его спина разделена 50 на 50, синяя и нормальная, но если вы посмотрите снизу, то увидите, что на самом деле он наполовину самец, наполовину самка".

Мужчина добавил, что синяя сторона принадлежала самцу, а коричневая – или "нормального" цвета – самке.

Ноулз рассказал, что его друг поймал редкое существо и дал ему показать его в TikTok.

"Это очень уникальный омар. Никогда не видел такого, никогда не слышал о таком", — восхищался Ноулз, добавляя, что это, пожалуй, "один из самых редких омаров в заливе Мэн".

По данным Института омаров Университета штата Мэн, шансы найти двухцветного лобстера составляют 1 из 50 миллионов.

Редкий лобстер / Фото: скриншот с видео

Ноулз попросил своих поклонников решить, следует ли ему отпустить лобстера или держать его в просторной подводной клетке как "домашнего питомца" в течение зимних месяцев, чтобы посмотреть, сможет ли он размножаться сам собой.

В следующем видео Ноулз сказал, что его подписчики единогласно решили, что ему следует придержать ракообразное и посмотреть, сможет ли оно откладывать яйца.

Затем последовал конкурс имен, и пользователи TikTok подавляющим большинством голосов проголосовали за то, чтобы окрестить 1 из 50 миллионов лобстеров "Боуи" в честь музыкальной иконы Дэвида Боуи, чьи глаза, как известно, были двухцветными.

Также мужчина показал, как он построил для своего нового питомца большой металлический вольер, похожий на огромную ловушку для омаров, и проверил его.

Рыбалка предупредил, что "есть небольшая вероятность", что Боуи не выживет, но пообещал, что уникальный омар будет в безопасности от хищников внутри клетки.

Ноулз также обратился в научные центры, которые могли быть заинтересованы в усыновлении Боуи.

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