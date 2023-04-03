10 капель — и пышное цветение гарантировано: как сделать удобрение для комнатных растений в домашних условиях

Удобрение для комнатных растений можно приготовить в домашних условиях из доступных компонентов. К примеру, для усиления цветения подойдет всем известное копеечное аптечное средство. Читайте о том, чем подкормить цветы, чтобы цвели в материале ТСН.ua.
В телеграмм-канале "Цветы и растения" рассказали, как без специальных заказов в цветочных магазинах сделать удобрения для комнатных растений в домашних условиях.
Вам понадобится обычное касторовое масло, которое в народе известно под названием касторка. По словам специалистов, это аптечное средство может стать отличным удобрением для комнатных растений.
Что нужно делать:
- возьмите 1 чайную ложку (10 капель) касторового масла;
- разведите ее в 1 литре воды.
Полученным раствором нужно полить все цветы дома.
Подкормку проводят в начале активной вегетации. В аптеке касторовое масло стоит копейки, а результаты вас действительно порадуют.
Как понять, что цветок требует дополнительной подкормки
Существует несколько моментов, на которые следует обратить внимание:
- новые листья имеют другую окраску — они слишком светлые, имеют нехарактерную пятнистость и т.п.;
- извлечение и ослабление стеблей растения;
- даже в период вегетации рост вазона уменьшается, а каждый новый листок мельче предыдущего;
- у растения теряется иммунитет к вредителям или болезням.
Также важен внешний вид цветов – они могут плохо развиваться в бутоны, быть мелкими, могут сразу опадать или бутонов вообще нет.
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