10 капель — и пышное цветение гарантировано: как сделать удобрение для комнатных растений в домашних условиях

Удобрение для комнатных растений можно приготовить в домашних условиях из доступных компонентов. К примеру, для усиления цветения подойдет всем известное копеечное аптечное средство. Читайте о том, чем подкормить цветы, чтобы цвели в материале ТСН.ua.

В телеграмм-канале "Цветы и растения" рассказали, как без специальных заказов в цветочных магазинах сделать удобрения для комнатных растений в домашних условиях.

Вам понадобится обычное касторовое масло, которое в народе известно под названием касторка. По словам специалистов, это аптечное средство может стать отличным удобрением для комнатных растений.

Что нужно делать:

возьмите 1 чайную ложку (10 капель) касторового масла;

разведите ее в 1 литре воды.

Полученным раствором нужно полить все цветы дома.

Подкормку проводят в начале активной вегетации. В аптеке касторовое масло стоит копейки, а результаты вас действительно порадуют.

Как понять, что цветок требует дополнительной подкормки

Существует несколько моментов, на которые следует обратить внимание:

новые листья имеют другую окраску — они слишком светлые, имеют нехарактерную пятнистость и т.п.;

извлечение и ослабление стеблей растения;

даже в период вегетации рост вазона уменьшается, а каждый новый листок мельче предыдущего;

у растения теряется иммунитет к вредителям или болезням.

Также важен внешний вид цветов – они могут плохо развиваться в бутоны, быть мелкими, могут сразу опадать или бутонов вообще нет.

Читайте также: