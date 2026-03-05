10-летний мальчик выиграл суд против отца из-за потраченных сбережений: сумма ошеломляет

Копилка / © Unsplash

В городе Чжэнчжоу, провинция Хэнань, Китай, 10-летний мальчик подал иск против собственного отца после того, как тот снял и потратил его сбережения без согласия ребенка.

Об этом сообщает Oddity Central.

Речь идет о более чем 80 тысячах юаней (около 506 000 гривен) — средства, которые накапливались годами на банковском счету мальчика.

По словам семьи, деньги состояли преимущественно из традиционных подарков к китайскому Новому году — так называемых «красных конвертов» — а также других сбережений.

После развода родителей ребенок остался жить с папой. Тот открыл на имя сына счет и периодически пополнял его подарочными средствами. Однако впоследствии мужчина решил жениться во второй раз, и мальчика перевезли к матери. Позже выяснилось, что отец снял всю сумму и использовал ее для покрытия расходов на свадьбу.

Когда ребенок требовал вернуть деньги, отец объяснил, что большинство денег было подарено родственниками с его стороны, поэтому он считает, что имеет право распоряжаться ими до совершеннолетия сына. После безрезультатных попыток договориться мальчик подал иск в суд.

Суд постановил, что подаренные средства являются собственностью ребенка, даже если счет был открыт законным опекуном. В решении отмечено, что отец нарушил имущественные права сына.

Согласно вердикту, мужчину обязали вернуть полную сумму сбережений вместе с начисленными процентами — всего 82 750 юаней (около 526 245 гривен).

