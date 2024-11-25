10-летний школьник позвонил в службу спасения, чтобы ему помогли с математикой: какая была реакция

Помощник шерифа штата Висконсин, США, пришел на помощь 10-летнему ребенку, позвонившему в службу спасения 911 с просьбой помочь с домашним заданием по математике.

Об этом говорится в программе Good Morning America.

Офис шерифа округа Шавано сообщил в социальных сетях, что диспетчер ответил на звонок 911 от 10-летнего мальчика, который сказал, что ему нужна помощь с домашним заданием по математике.

"Он заявил, что его семья "тоже не очень хорошо разбирается в математике", и ему нужна помощь", — говорится в сообщении.

Шериф Джордж Ленцнер сказал, что диспетчер Ким Краузе объяснила юному абоненту, что 911 – это не тот номер, куда следует звонить с просьбой о помощи в выполнении домашнего задания, но она также предложила свою помощь.

"У нее было немного времени, поэтому она сказала: "Могу я помочь вам с проблемой?". И он дал длинную задачу с десятичными дробями, и она не смогла ему помочь, поэтому она сообщила ему: "Ну, давайте я посмотрю, есть ли у меня помощник рядом с вашим домом", — сказал Ленцнер в интервью.

Заместитель шерифа Чейз Мэйсон был недалеко и согласился взглянуть на математическую задачу.

"Лично я также не очень хорошо разбираюсь в математике, но все же откликнулся, чтобы помочь", — написал Мэйсон в своем отчете об инциденте.

Мейсон, имеющий пасынка того же возраста, что и звонивший, сел с ребенком и смог "решить математические задачи, связанные с десятичными дробями", — говорится в сообщении на Facebook. "Нашему юному абоненту дали визитку и сказали, что мы всегда готовы помочь, но в следующий раз, возможно, ему следует воспользоваться не экстренной линией, если это не угрожает его жизни".

Напомним, отец вынудил своего 13-летнего сына заниматься сексом и предложил ему кокаин. Все закончилось неожиданно.

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