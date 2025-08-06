10 опасных мифов о комарах, которые могут навредить вашему здоровью

Комары / © Associated Press

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Летом комары превращаются в настоящую напасть — надоедают жужжанием и оставляют зудящие следы на теле. Но проблема не только в дискомфорте: эти насекомые могут переносить потенциально смертельные болезни. В то же время в обществе до сих пор распространены опасные мифы о комарах — и некоторые из них могут навредить здоровью.

Об этом сообщило издание Huff Post.

Миф №1: все комары кусают людей

Как объясняет Джим Фредерикс, сертифицированный энтомолог, не все комары вообще питаются кровью. Основным источником пищи для большинства из них является нектар и соки растений — подобно бабочкам. Лишь отдельные виды нуждаются в крови для развития яиц, и среди них кусают только самки.

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Миф №2: комары выбирают людей по группе крови

Хотя некоторые публикации связывают укусы комаров с группами крови, ученые отмечают: это не главный фактор. По словам доцента кафедры городской энтомологии в Университете Кентукки Закари ДеВриса, нет окончательных доказательств, что именно группа крови определяет привлекательность для насекомых. Зато большое значение имеют:

запах тела;

уровень выделения углекислого газа;

бактерии на коже;

пот;

температура тела;

цвет одежды (красный, оранжевый, черный);

беременность;

употребление алкоголя.

Миф №3: одежда защищает от укусов

По словам другого специалиста, Дэйва Гейнса, комары способны кусать сквозь тонкие или плотно прилегающие ткани. Их способность прокалывать зависит не только от типа одежды, но и от толщины ткани, плотности плетения и размера пор. Лучше всего защищают свободную одежду с плотной текстурой или специальные ткани, обработанные инсектицидом.

Миф №4: комары активны только ночью

На самом деле многие виды охотятся и днем. Как отмечает Фредерикс, некоторые комары кусают в любое время суток. Особенно активными самки становятся перед размножением — в этот период они активно ищут источник крови.

Миф №5: репелленты не работают

Репелленты, зарегистрированные и одобренные соответствующими ведомствами, проходят обязательные проверки на эффективность. Проблема заключается не в средствах, а в неправильном использовании. Специалисты объясняют: пот, вода или другие факторы уменьшают действие репеллента, поэтому его нужно повторно наносить.

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Миф №6: все комары переносят опасные заболевания

Комары действительно являются одними из самых опасных животных на планете из-за передачи малярии, денге, лихорадки Западного Нила и других болезней. Но не все из них являются носителями инфекций. По словам ДеВриса, для передачи болезни нужно сочетание трех факторов: источник патогена, жизнеспособный хозяин и путь передачи.

Миф №7: комары размножаются только в болотах

Фредерикс опровергает и это убеждение. Для откладывания яиц комарам достаточно не обязательно грязной, а просто стоячей воды. Это может быть даже небольшая лужа в цветочном горшке или вода в крышке бутылки. Поэтому после дождя важно убирать лишнюю воду возле дома.

Миф №8: натуральные средства действуют, так же как химические

Натуральные репелленты (эфирные масла, свечи) могут быть эффективными, но их действие кратковременно. По словам ДеВриса, они теряют эффективность уже через несколько часов после нанесения. Если вам нужна длительная защита — выбирайте средства с ингредиентами, зарегистрированными EPA: DEET, пикаридин или масло лимонного эвкалипта.

Миф №9: употребление витаминов и чеснока отпугивают комаров

Несмотря на популярность этого мнения в интернете, научных доказательств того, что употребление витамина B1 или чеснока защищает от укусов, нет.

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Миф №10: комары погибают после укуса

На самом деле одна самка может укусить несколько людей или животных и даже стать источником заражения. Более того, некоторые виды комаров способны переживать зиму — либо в состоянии спячки, либо оставляя яйца, которые выдерживают холод.

Напомним, лидером по количеству человеческих смертей оказался малозаметный, но опасный вид — комар. По данным Всемирной организации здравоохранения, именно комары ежегодно становятся причиной от 725 тысяч до более 1 миллиона смертей в мире.