10 самых невыносимых пассажиров, которых боятся водители

Авто / © Freepik

Реклама

Каждый, кто имеет опыт вождения и подвозил знакомых или друзей, подтвердит, что качество поездки часто зависит не от дороги, а от пассажира. Иногда хочется просто остановить авто и попросить попутчика выйти. Предлагаем подборку из 10 типов пассажиров, способных вывести из равновесия даже самого выносливого водителя.

Об этом пишет The Road.

1. «Друг-инструктор» (Главный советчик). Этот человек всегда знает, как лучше: «Надо было обогнать», «Почему мы не вернули здесь?», «Ты слишком медленно едешь!» — и это независимо от того, имеет ли она водительские права.

Реклама

2. «Навигатор ручного управления» (Генератор тупиков). Он игнорирует Google Maps и настаивает на «коротком пути», который, как правило, завершается либо непроходимой грунтовкой, либо неожиданным тупиком.

3. «DJ по вызову» (радио-диктатор). Еще не успел запустить двигатель, а его рука уже тянется к радиоручке. И вот в салоне вместо фоновой музыки неожиданно раздается забытый рейв-хит 2008 года на полную громкость.

4. «Критик скорости» (маятник). Его оценка вождения меняется каждые 60 секунд. Сначала раздается: «Ты летишь!», а через мгновение: «Чего мы так медленно плетемся?». Средней скорости для него просто не существует.

5. «Панический пассажир» (Живая тревога). Каждый поворот — это потенциальное ДТП, а каждое нажатие на тормоза — предсердное приступ. Он хватается за дверные ручки, а в салоне слышно его тревожное шепот.

Реклама

6. «Едок» (Генератор мусора). Этот тип не может ехать без перекуса. Крошки, пятна от соуса, шелест пакетов… А финальный аккорд: «Ой, а у тебя есть чем вытереть?».

7. «Блогер в пути» (Режиссер стороз). Он документирует каждый момент поездки для своих соцсетей, комментирует процесс парковки, а затем обязательно добавляет ретрофильтр, даже если это обычная городская поездка.

8. «Постоянный телефонист» (Гласный спикер). Ведет непрерывный, очень громкий разговор по телефону. К концу поездки водитель знает все родственные драмы, финансовые долги и конфиденциальные детали жизни собеседника.

9. «Спящий эксперт» (Быстрый сноб). Засыпает сразу, громко храпит, а проснувшись возле места назначения, авторитетно заявляет: «Да это была легкая поездка, дорога же свободна!».

Реклама

10. «Не похож на бензин» (Вечный должник). Постоянно пользуется вашим авто и каждый раз обещает: «Я тебе потом опрокину», «Ой, без наличных денег». Как правило, это потом так и не наступает.

Каждый из нас, вероятно, когда-то был одним из пассажиров. Главный секрет идеальной поездки для водителя прост: пассажир, который ведет себя спокойно, не создает беспорядок, не дает советов и благодарит за поездку.

Напомним, на одном из украинских сайтов продаж авто появилось необычное объявление: флагманский седан Maybach 62 (2006 года выпуска) продают за 120 тыс. дол. Несмотря на низкий пробег, фотографии свидетельствуют о том, что прежняя роскошь давно заброшена и пылена.

А ранее во Львове был замечен классический автомобиль Mercury Gran Marquis 1978 года выпуска (бренд, входивший в концерн Ford Motor). Этот премиальный седан с 4,9-литровым V8 является символом золотой эпохи автопрома.