Какие породы собак самые смелые — названы 10 пород / © Credits

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Некоторые породы собак известны своей храбростью, преданностью и сильным защитным инстинктом. Они способны решительно реагировать на угрозы, охранять хозяев и выполнять сложные служебные задачи.

Об этом пишет издание Doggo Digest, которое назвало десять пород собак, отличающихся смелостью.

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Немецкая овчарка

Немецких овчарок часто используют в полиции и воинских подразделениях. Эти собаки известны своей преданностью и готовностью защищать близких. Они внимательно следят за окружающей обстановкой и быстро замечают изменения. Регулярная дрессировка помогает контролировать их защитные инстинкты.

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Ротвейлер

Ротвейлеры славятся как уверенные и преданные охранники. Их бесстрашие связано прежде всего с уверенностью, а не с агрессией. Они могут спокойно наблюдать за незнакомцами, однако готовы вмешаться, если почувствуют опасность.

Бельгийский малинуа

Представителей этой породы используют в служебных подразделениях, в частности для поиска взрывчатки. Малинуа отличаются энергичностью, целеустремленностью и постоянной бдительностью. Они реагируют даже на незначительные звуки, поэтому нуждаются в регулярных физических упражнениях и заданиях.

Бульмастиф

Бульмастифы были выведены для охраны поместий. Несмотря на крупные размеры, эти собаки могут быть кроткими, однако в случае угрозы действуют решительно. Они редко лают и часто пытаются остановить незнакомца, преграждая ему путь.

Доберман

Доберманы сочетают в себе скорость, силу и высокий интеллект. Они способны быстро оценивать ситуацию и реагировать на потенциальную опасность. Представители этой породы преданны своим семьям и могут внимательно следить за территорией дома.

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Ризеншнауцер

Этих собак изначально разводили для выпаса скота и охраны ферм. Ризеншнауцеры известны своей бдительностью, смелостью и упрямством. Если они замечают угрозу, могут предупредить о ней громким лаем. Последовательная дрессировка помогает контролировать их поведение.

Анатолийская овчарка

Анатолийских овчарок использовали для защиты скота от волков и медведей. Они отличаются независимостью и способностью самостоятельно принимать решения. Заметив что-то подозрительное, эти собаки могут патрулировать территорию или реагировать лаем на отдаленные звуки.

Американский питбультерьер

Американские питбультерьеры известны своей силой, упорством и преданностью хозяевам. Они могут проявлять смелость в сложных ситуациях. Для представителей этой породы особенно важны ранняя социализация и воспитание с использованием позитивного подкрепления.

Кавказская овчарка

Кавказских овчарок вывели для защиты овец от хищников, в частности от волков. У них сильные защитные инстинкты, и они способны быстро реагировать на опасность. Почувствовав угрозу, собака может громко лаять или вставать между хозяином и потенциальным источником опасности.

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Стаффордширский бультерьер

Стаффордширские бультерьеры отличаются смелостью, силой и преданностью своим семьям. Несмотря на сравнительно небольшие размеры, они готовы защищать близких. Регулярные тренировки и внимание хозяев помогают направлять их энергию в позитивное русло.

Напомним, что не все собаки способны легко приспосабливаться к изменениям. Представители шести пород особенно подвержены эмоциональному стрессу, который может проявляться дрожью и чрезмерным лаем.

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