100 лет назад изобретатель сделал прогнозы на 2025-й: они жутко точны

В 1925 году английский изобретатель и физик Арчибальд Монтгомери Лоу попал в заголовки газет благодаря своим пророчествам о 2025 году. Оглядываясь назад, некоторые его прогнозы были невероятно точными.

Об этом пишет Findmypast.

Профессор родился в 1888 году и стал инженером, физиком-исследователем, изобретателем и автором более 40 книг за свою жизнь. Он был первопроходцем во многих отраслях, изобрел первый электрический дрон и работал над развитием телевидения.

Его называют "отцом систем радионаведения" благодаря его новаторской работе над самолетами, торпедными катерами и управляемыми ракетами. Однако при жизни к нему относились с определенным скептицизмом, что усугублялось тем фактом, что он называл себя профессором, не имея для этого академических полномочий.

Его идеи широко освещались в газетах того времени, а некоторые журналисты комментировали удивительность его предсказаний. Хотя некоторые идеи можно было бы отвергнуть, как выразился один журналист, как "безжалостно фантастические", в частности, что все будут носить цельные костюмы и шляпы из синтетического фетра, другие были жуткими и меткими.

Лучшие прогнозы профессора Лоу на 2025 год

Телевизоры и домашние колонки

В прогнозе, который кажется почти обычным, профессор Лоу объясняет, как домашние колонки и телевизоры заменят газеты для доступа к информации и развлечениям.

Неудивительно, что профессор Лоу предсказал популярность телевизоров, ведь он участвовал в их разработке еще до Первой мировой войны. В 1914 году он впервые продемонстрировал то, что впоследствии стало телевидением, назвав его "TeleVista".

На самом деле, из-за изобретательности Лоу и его работы над этой беспроводной технологией на него было совершено несколько покушений со стороны немцев во время Первой мировой войны, в частности из-за того, что он работал над потенциальным оружием, таким как управляемые ракеты.

В октябре в 1914 году на него было совершено два покушения: в окно его лаборатории стреляли, а немецкий посетитель предложил ему сигарету с хлоридом стрихнина. Во время Второй мировой войны немцы использовали разработку Лоу 1918 года для системы наведения ракет.

Арчибальд Лоу / Фото: Getty Images

Эскалаторы и мобильные телефоны

Еще одно из предсказаний профессора Лоу заключалось в том, что мы будем иметь "подвижные тротуары", которые будут спасать нас от перенапряжения – по сути, эскалаторы и травелаторы, которые привычны сегодня.

Интересно, что он также касается возможной технологии мобильных телефонов, называя их "автоматическими телефонами" и отмечая, что главным преимуществом будет возможность каждый раз набирать правильный номер – несомненно, это отражает разочарование от использования телефонов с вращающимся набором 1920-х годов.

Зеленая энергия и рост количества машин

Одно из удивительных предсказаний заключалось в том, что к 2025 году энергия ветра и приливов будет использоваться для производства электроэнергии.

Более того, профессор Лоу также прогнозировал использование машин для выполнения "тяжелой и неприятной работы", что, как утверждается в статье, может иметь неблагоприятные последствия "для физического и морального здоровья человечества".

Ежедневное лежание, массажи и световые процедуры

Профессор Лоу прогнозировал, что беспроводные технологии также будут использоваться в качестве удобного будильника для людей в 2025 году, и давал обнадеживающий прогноз, что он будет установлен на "вероятно, 9:30".

До появления автоматизированных будильников людей рано утром будил на работу "стукач" — человек, который ходил от дома к дому и стучал длинной деревянной палкой по оконным стеклам, чтобы разбудить домочадцев.

Еще одно необычное предсказание профессора Лоу заключалось в том, что люди будут наслаждаться "радиосветлой терапией или массажем" каждое утро как медицинской процедурой. Хотя Лоу, возможно, просто прогнозировал пользу для здоровья некоторых разрабатываемых им радиотехнологий, он использовал более современную тенденцию в области здравоохранения.

Арчибальд Лоу / Фото: Getty Images

Очки для просмотра кино

Одной из самых удивительных идей профессора Лоу по поводу технологий будущего были его прогнозы для кинотеатров. Он видел, как в будущем посетители кинотеатров будут садиться у экрана, на котором будут одновременно демонстрироваться несколько фильмов, и одевать специальные очки, которые можно будет настроить на выбранный фильм.

Хотя современные кинотеатры предлагают гораздо больший выбор фильмов, предсказания профессора Лоу по поводу "аппарата наблюдения", к сожалению, так и остались в его воображении, за исключением появления 3D-просмотров в кинотеатрах IMAX.

Больше об эксцентричном профессоре

Человек, который делал эти "удивительные" предсказания будущего, вел не менее скандальную жизнь. От учебы в школе с будущим генералом Второй мировой войны Бернардом Монтгомери до развода, о котором писали газеты, сайт проследил фрагменты его жизни, используя записи семейной истории.

Его жена, Эми, развелась с ним в 1936 году из-за измены с двумя другими женщинами. Эта новость попала на первые полосы газет. Она была соседкой, и они познакомились, когда ей было 21 год.

Похоже, их брак пережил скандал, поскольку год спустя решение о разводе было отменено. Появилась надежда на "примирение".

Эми умерла в 1953 году после того, как ее сбил мотоцикл. Сам профессор скончался спустя три года. В 1958 году вышла книга о его жизни и достижениях.

Напомним, Билл Гейтс и другие технологические лидеры поделились своими прогнозами на 2025 год. Разработчики прогнозируют первый крупный общественный протест, связанный с искусственным интеллектом.

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