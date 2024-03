100-летний мужчина женится на 96-летней избраннице: история их любви

В июне в этом году во Франции поженится пожилая пара – 100-летний Гарольд Теренс и 96-летняя Жанна Сверлин.

Для пары любовь – это эликсир молодости, дающий им силы идти вперед.

"У меня до сих пор летают бабочки. Значит, это не только для молодых, да?" – сказала невеста. "В моем возрасте действительно прекрасно иметь все это".

И чувства Теренса к своей любимой точно такие же: "Я всегда думал, что лучшая история любви – это Ромео и Джульетта. Но это вымысел. И тогда я решил, что самая большая история любви – это я и Жанна".

Теренс с удовольствием поделился всеми деталями свадебных планов: от того, как его внучка Кэролайн споет песню Уитни Хьюстон I Will Always Love You, до того, как его друг пригласил пару в Париж, чтобы "оплатить счет за их медовый месяц".

Когда пара впервые встретилась, она со страхом относились к идее встречаться. Сверлин дважды овдовела до того, как прожила с Солом Кацом 25 лет: "Я была с ним обручена, но он умер. И его дочь познакомила меня с Гарольдом, потому что сказала: "Ты сделала моего папу таким счастливым. Почему ты должна быть одинокой?".

Однако во время первого свидания Теренс и Сверлин едва посмотрели друг на друга, рассказала женщина. Теренс также оплакивал потерю своей жены Тельмы, которой в то время было 70 лет.

"После смерти жены мне не было интересно с кем-то знакомиться", — вспомнил он. "Три года я просто держался подальше от всех женщин. Мне было 98 лет, я чувствовал, что в моей жизни было достаточно романтики, и я не искал ее".

Но лучший друг Теренса поощрил его снова встретиться со Сверлин и дать реальный шанс.

"На том ужине со мной что-то произошло. Мы сидели рядом, и впервые прикоснулись, посмотрели друг на друга, и что-то электрическое просто запустило меня. Все мое тело начало дрожать", — рассказал он. "Я не мог есть, я едва мог дышать, я был очень взволнован. И я не знал, что в тот момент я влюблялся в возрасте 98 лет. А сейчас мне перевалило за 100, и я думаю, что я влюблен в нее еще больше, чем тогда. Любовь продолжает расти с каждым днем".

Сейчас они как две капли воды. Теренс и Сверлин любят проводить время со своими смешанными семьями – их объединяет то, что каждый из них имеет двух дочерей и одного сына, а также много внуков и правнуков. Они любят танцевать под веселую музыку и путешествовать вместе.

"Мое любимое занятие с Жанной – проводить с ней время, например, вчера мы просто тусовались вместе целый день, разговаривали, пели, слушали музыку и вспоминали прошлое. Нам никогда не бывает скучно, никогда, ни на мгновение", – говорит Теренс.

И хотя они испытали много потерь и трудностей – Теренс ветеран Второй мировой войны в США – они всегда стараются оставаться позитивными.

"Секрет долголетия состоит в том, чтобы минимизировать стресс. У нас есть три слова, которые являются частью нашего лексикона: "Ну и что?", – говорит он. "Ну и что? Что с того, что сегодня идет дождь, а мы должны были выехать на пикник? Что с этого? Завтра будет хорошая погода".

И Сверлин разделяет его положительный взгляд на жизнь.

"Он звонит мне каждое утро и говорит: "Я говорил тебе, как сильно я тебя люблю?". А потом бросает трубку, потому что начинает задыхаться. Вот насколько он меня любит. И именно поэтому мы хотим жениться".

