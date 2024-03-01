100-летняя прабабушка отпраздновала только свой 25-й день рождения — видео

100-летняя женщина из Оклахомы, США, отпраздновала свой 25-й день рождения из-за того, что родилась в високосный день, 29 февраля в 1924 году.

Об этом пишет ABC News.

Мэри Форсайт была признана организацией "Долгожители Оклахомы", а город Сенд-Спрингс издал прокламацию, посвященную ее 100-летию, но день рождения Форсайт праздновала лишь 29 февраля каждые четыре года.

Женщина сказала, что невысокие годы были поводом устраивать вечеринки по случаю дня рождения несколько дней.

"Я всегда думала, что мне повезло", – призналась она. "Это было очень весело. Мы праздновали, когда хотели".

У Форсайт есть двое детей, пять внуков и 11 правнуков. Женщина отпраздновала свой 25-й день рождения большой вечеринкой в местной церкви. Для гостей у нее было только одно правило: "Пожалуйста, никаких подарков. Я не хочу ничего хранить".

Напомним, женщина родила двоих детей 29 февраля в разные високосные годы. В этом году брат и сестра впервые отпраздновали день рождения вместе.

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