100-летняя женщина до сих пор работает и водит авто: ее советы для долгой жизни (фото)

Она принялась искать работу после того, как поняла, что ей не нравится на пенсии.

В свои 100 лет американка ДжоКлета Уилсон все еще работает и сама добирается на работу – это только новый карьерный путь для бывшей танцовщицы и владелицы бизнеса.

О своей жизни она рассказала TODAY.

Она является самой старой работницей Home Depot в США и работает кассиршей в магазине в Луисвилле, штат Кентукки. Уилсон, работающая два утра в неделю, с 6 до 10, искала эту работу, чтобы быть среди других людей и общаться с клиентами.

"Я трижды выходила на пенсию – по 10 лет на пенсии каждый раз, и это не то, о чем говорят. Я так устала от себя", – поделилась Уилсон. "Мне пришлось выйти из дома и вернуться на работу, чтобы увидеть, что происходит в обществе. Мне очень весело".

Большинство клиентов, наверное, даже не догадываются, что бойкой, энергичной женщине за кассой 100 лет. Она отпраздновала свой юбилей в октябре в прошлом году большой вечеринкой у себя дома с двумя пианистами и 80 гостями.

ДжоКлета Уилсон / Фото: Home Depot

Уилсон живет сама в своем доме, ездит на машине на работу и за покупками, а также готовит себе еду. Она нанимает людей, чтобы убирать дома и работать во дворе. "Я могла бы это делать, но не хочу. В таком возрасте я еще немного поумнела", — объяснила она, смеясь.

Уилсон до сих пор танцует и говорит, что чувствует себя на десятки лет младше своего возраста. "Я чувствую себя как 39-летняя, которая должна перейти в 40 лет. Это такой шаг", — говорит ДжоКлета о своем 100-летнем юбилее.

Она пережила рак груди, имеет эмфизему и хроническое обструктивное заболевание легких, а также кардиостимулятор, "но все остальное работает", — говорит она, отмечая, что чувствует себя и двигается отлично.

Вот ее простые советы для долгой, здоровой жизни:

Продолжайте двигаться

Уилсон – бывшая профессиональная танцовщица, поэтому движение было неотъемлемой частью ее повседневной жизни. Она начала заниматься танцами еще в детстве и работала в средней школе, наконец присоединилась к танцорам Джун Тейлор и исполняла ритм-чечетку.

Позже она 37 лет владела Академией танца в Луисвилле, где учила других танцевать. Хорошая осанка является приоритетом, поэтому раз в неделю она стоит, прислонившись спиной к стене, чтобы проверить, как она себя чувствует, и исправить любую сутулость.

Уилсон называет движение "очень важным" для долголетия, и он все еще танцует в 100 лет.

ДжоКлета Уилсон / Фото: instagram.com/jocletawilson

Будьте готовы изменить свой рацион, чтобы оставаться здоровыми

Две разные проблемы со здоровьем побудили Уилсон изменить свой рацион. Когда у нее диагностировали рак, медсестра-онколог сказала ей, что "рак питается сахаром" и порекомендовала избегать его. "Я ответила: "Я могу с этим справиться", – вспоминает Уилсон.

ДжоКлета перестала есть бекон и сыр несколько лет назад, когда у нее был обнаружен очень высокий уровень холестерина. После работы с диетологом она сосредоточилась на употреблении нежирного белка, такого как курица, рыба и стейк, и избегает белой муки.

"Я хорошо питаюсь. Я не часто хожу в рестораны. Я готовлю сама и получаю от этого удовольствие", — говорит она.

ДжоКлета Уилсон / Фото: Home Depot

Иметь удовольствие, которого можно с нетерпением ждать

Уилсон не отказывается от сладостей. "У меня всегда есть шоколадный торт в морозильнике", — говорит она. "Я беру кусочек, но, может быть, раз в неделю".

Она также хранит мороженое в морозильнике и время от времени съедает столовую ложку.

Когда ей дарят конфеты, их хватает на месяцы, потому что она разрезает кусочки пополам и съедает по половине в неделю.

Главное – время от времени баловать себя, но не переусердствовать, а это требует большой дисциплины, советует Уилсон.

Оставайтесь креативными

Помимо танцев, Уилсон любит петь, и в последние годы выступала на сцене. Она написала кулинарную книгу, рисует и имеет страницу в Instagram, посвященную своим работам.

Картины Джоклеты / Фото: instagram.com/jocletawilson

Не беспокоиться о мелочах

Столетняя юбилярша считает, что "упрямство и решительность", а также здравый смысл помогли ей пережить трудные времена и прожить долгую жизнь.

Она также пытается отпускать негативные чувства и оставаться оптимистичной – чертой, связанной с долголетием.

"Я всегда говорю: не переживайте по пустякам. Не волнуйтесь. Не позволяйте всему злить вас. Гнев уносит много сил и много хорошего из вашей жизни", — говорит она. "Намного легче думать положительно, чем отрицательно. Это требует гораздо меньше усилий. И это то, что я стараюсь делать".

Напомним, недавно монахиня из Бразилии стала самым старым человеком в мире. Согласно данным, он может быть последним живым человеком, родившимся в 1908 году.

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