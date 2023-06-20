100-летняя женщина рассказала о напитке-секрете долголетия, который ежедневно употребляет (фото)

Прабабушка раскрыла свой секрет долгой жизни после празднования своего 100-летия.

Об этом пишет stokesentinel.co.uk.

19 июня Айрин Спростон из Сток-он-Трент, Великобритания, была завалена открытками и цветами, а также встретила друзей и семью в связи со своим столетием. Но она не стала праздновать с бокалом шампанского, потому что не употребляет алкоголь, а наслаждалась чашкой своего любимого чая.

"Я все время думала, что никогда не доживу до 100, но мне это удалось", – сказала она. "Я всегда была занята и никогда не сидела без дела. Жизнь была бурной, но нужно продолжать идти".

Айрин Спростон / Фото: Stoke Sentinel

У Айрин, чей муж Эрик, бывший шахтер, умер в 2003 году, четверо детей, пять внуков и четверо правнуков.

Спростон считает секретом своей долгой жизни – восемь чашек чая в день. По словам женщины, кроме напитка, занятость и доброта помогли ей достичь знаменательного дня рождения.

"Я всегда старалась быть хорошей, и люди были добрые ко мне в ответ. У меня отличная семья и много друзей", — поделилась она.

Дочь Кэрол Болл живет с мамой в доме, где она родилась, а внучка Никола Белфорд живет по соседству.

Айрин Спростон с дочерью и внучкой / Фото: Stoke Sentinel

39-летняя Никола сказала: "Бабушка — удивительная вдохновляющая женщина. Она — кнопка, которая скрепляет нашу семью".

Со своей стороны, 65-летняя Кэрол добавила: "Она всегда была такой приветливой и всегда ставила чайник для моих друзей и друзей Николы. Она мой мир".

Напомним, ранее британка, отпраздновавшая 108-й день рождения, назвала отсутствие детей секретом своего долголетия. Она не родила наследников, но воспитывала многих четырехлапых.

Читайте также: