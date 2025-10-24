1000 бесплатных обедов: как хитрый безработный два года заказывал еду в приложении

Пицца / © Pexels

В Японии арестовали 38-летнего мужчину, который более двух лет бесплатно заказывал еду через приложение доставки. Ему удалось получить более 1000 бесплатных обедов, воспользовавшись лазейкой в системе.

Об этом пишет Oddity Central.

Безработный Такуя Хигасимото из города Нагоя (префектура Айти) обнаружил, что может обойти политику возврата средств платформы Demae-can, заявляя, что не получал заказ. На самом же деле еда прибывала, но мужчина сообщал о «недоставке» и получал компенсацию.

Чтобы его не разоблачили, он использовал 124 различных аккаунта, большинство с вымышленными именами и адресами. Регистрировался через предоплаченные карты, а затем удалял профили. Таким образом Хигасимото безнаказанно пользовался службой доставки более двух лет, пока не нанес компании ущерб на 3,7 миллиона иен (примерно 24 тысячи долларов).

Следователи выяснили, что последняя афера состоялась 30 июля: мужчина создал новый аккаунт, заказал мороженое, бенто и куриные стейки, а затем заявил, что не получил доставку и снова получил компенсацию на 16 000 иен.

После задержания Хигасимото признал свою вину: «Сначала я просто хотел проверить, сработает ли это. А потом уже не мог остановиться».

Его история стала толчком для Demae-can изменить политику бесконтактной доставки и внедрить систему обнаружения мошеннических действий, чтобы исключить подобные случаи.

