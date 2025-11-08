101-летняя женщина до сих пор работает 6 дней в неделю: почему она не уходит на пенсию

Реклама

101-летняя женщина из Нью-Джерси, США, которая до сих пор ходит на работу шесть раз в неделю, поделилась прямой и честной причиной, почему она избегает выхода на пенсию.

Об этом она рассказала ABC7.

Энн Анжелетти родилась в начале 1920-х годов, и в детстве она бросила школу, чтобы помогать своей семье управлять продуктовым магазином в Бруклине. Это было еще до изобретения холодильников, и отец Энн увеличивал доход семьи, продавая лед от двери до двери в тележке, запряженной лошадьми.

Сейчас Энн работает ювелиром в Бриллиантовом районе Нью-Джерси, где вместе с дочерью и внучкой руководит собственным бизнесом Curiosity Jewelry в Кресскилле. Она работает шесть дней в неделю и откровенно рассказала о том, почему она не вышла на пенсию.

"Если бы я вышла на пенсию, я бы умерла, поэтому я не могу сидеть дома", – сказала Энн.

Энн никогда не делала большого перерыва, работая на военно-морской верфи, когда ее муж ушел воевать во Второй мировой войне, а позже работала официанткой.

Она начала собственное дело после того, как увидела сдававшийся в аренду ювелирный магазин и позвонила владельцу.

"Я спросила его, сколько стоит аренда, и он ответил, что в 1964 году это было 85 долларов в месяц", – вспоминает она. "Приблизительно столько же я трачу на кофе ежемесячно сегодня".

Энн Анжелетти

Сильная рабочая этика Энн состоит не только в том, чтобы зарабатывать деньги, ведь она заботится о своих клиентах даже если они ничего у нее не покупают.

"Мне безразлично, если мои клиенты не покупают. Они приходят, мы пьем кофе", - говорит она, а один из клиентов назвал ее "вдохновительницей".

101-летняя женщина утверждает, что секрет ее успеха заключается в заботе о себе: "Вы должны вставать, вы должны принимать душ, вы должны есть, вы должны заботиться о себе. Вы должны делать физические упражнения. Если вам не нравится то, что вы делаете, то измените это. Используйте этот день по полной. Я счастлива, что работаю каждый день".

