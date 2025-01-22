101-летняя женщина рассекретила удивительные привычки, которые помогли ей прожить так долго – фото

101-летняя женщина поделилась тремя советами, как прожить длительную и плодотворную жизнь.

Об этом говорится в интервью Business Insider.

Бывшая учительница Рут Голдберг Ясков, живущая в Нью-Йорке, была замужем за Лу Ясковом, ветераном Второй мировой войны, умершим в возрасте 103 лет в 2023-м – и теперь она хочет "победить" его возраст.

Хотя долголетие может частично зависеть от генетики, разные аспекты образа жизни также могут играть определенную роль. Рут поделилась своими советами.

Счастье

Американка призвала людей просто наслаждаться жизнью, если они хотят достичь трехзначных цифр, объяснив, что она сама проводит свое свободное время, видясь с семьей и изготавливая украшения, что ей нравится.

На самом деле, было проведено несколько исследований, которые пришли к выводу, что счастливые люди, как правило, здоровее – в частности, исследования 2015 года о счастье и долголетии в США.

Рут Ясков / Фото: Facebook/Atria Rye Brook

Остаться активными

"Нужно просто продолжать двигаться", – говорит Рут.

Даже в своем почтенном возрасте она все еще каждый день занимается спортом – ведь в молодые годы она была упорной танцовщицей и теннисисткой.

Рут с мужем / Фото: Facebook/Atria Rye Brook

Есть то, что хочется

Рут рассказала, что у нее нет специальной диеты и она не ест ничего определенного все время – вместо этого она потребляет все, что хочет, потому что просто любит еду.

Рут Ясков / Фото: Facebook/Atria Rye Brook

В Фейсбуке, чтобы поздравить Рут с днем рождения, представители ее дома престарелых написали: "Рут Элла Голдберг Ясков, в свой 101 год, является живым доказательством того, что возраст – это лишь цифра. Она познакомилась со своим покойным мужем Лу в нежном 16-летнем возрасте во время летнего романа на озере Махопак. Они поженились во время Второй мировой войны, и Рут вспоминает свой самый счастливый день как момент, когда она увидела, как Лу спускается по трапу после возвращения с войны. Позитивный взгляд Рут на жизнь способствовал тому, что они прожили вместе 79 лет. Супруги переехали в Атрию Рай Брук, когда ей было 96 лет, а Лу – 99. Там они отпраздновали свою 77-ю годовщину среди других счастливых событий, разделив свою жизнь, пока Лу не умер в возрасте 103 лет. Сейчас Рут продолжает свою радостную жизнь, начиная каждый день с упражнений, вдохновляющих окружающих ее. Ее бодрый дух доказывает нам всем, что возраст – это только число".

Напомним, 119-летняя женщина заявила, что она – самый старый человек планеты. Она требует пересмотреть текущий рекорд, принадлежащий 116-летней монахини из Бразилии.

Читайте также: