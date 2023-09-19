102-летняя прапрабабушка поделилась секретными ритуалами, ставшими ключом к долгой жизни (фото)

102-летняя прапрабабушка раскрыла "секреты" своего ошеломляющего долголетия, заявив, что она ежедневно следует ряду "ритуалов", чтобы оставаться бодрой и здоровой.

Об этом пишет Insider.

Перл Тейлор родилась на Кубе в 1921 году и выросла на Ямайке, прежде чем иммигрировать в США в 1947-м. Она поселилась в Огайо и стала одним из немногих людей в США, достигших 100-летнего возраста.

Перл Тейлор в 1947 году / Фото: insider.com

Долгожительница часто появляется в TikTok вместе со своей праправнучкой Тейлор Бернал, чтобы поделиться ценными уроками, которые она усвоила.

В одном видео, которое собрало почти миллион просмотров, Перл раскрыла один из самых больших секретов долгой и здоровой жизни – это любить себя.

Она объяснила: "Я очень люблю себя и думаю, что большинство людей имеют проблемы, потому что они не думают о себе, они думают обо всем вокруг. Но прежде всего нужно думать о себе. Ум очень силен. Какие бы мысли вы ни думали, хороши или плохие, они исходят из вашего ума и потому материализуются, поэтому положительное мышление очень важно".

Перл Тейлор с праправнучкой Тейлор Бернал / Фото: insider.com

Но это не единственное, чему она приписывает свою долгую жизнь. В интервью бабушка сказала, что у нее много жизненных уроков, которыми она может поделиться.

Она раскрыла еще один секрет своей долгой жизни – "хороший ритуал", которому она следует, когда дело касается диеты. Перл готовит себе каждый обед с нуля: "Минуло много лет прошло с тех пор, как я ела что-то из упаковки".

Она рассказала, что ее кубинское, ямайское и индийское происхождение привело к тому, что она настаивала на использовании натуральных ингредиентов. Но хотя она по-прежнему время от времени ест мясо, в частности ребрышки, курицу и говяжий фарш, большинство диеты Перл вегетарианская.

Перл в 1968 году / Фото: insider.com

Бывшая работница фабрики обычно начинает свой день с завтрака, состоящего из нарезанных бананов и папаи, за которым следуют блины, приготовленные из киноа, льняных семян и рисовой пудры.

"Это хороший ритуал, помогающий моему желудку", — сказала она.

При этом ее обед всегда легок, а ужин обычно состоит из ямайского риса и бобов.

Когда доходит до поддержания гидратации, Перл пьет две-три бутылки минеральной воды и одну чашку кофе без кофеина в день. Она также любит свой домашний "зеленый сок", который она готовит из алоэ вера, сельдерея, петрушки, имбиря, измельченной зелени и воды и пьет перед ужином.

Перл Тейлор / Фото: insider.com

Но она признает, что еженедельно выпивает примерно два бокала красного вина, которое, по ее словам, "помогает проявить счастье".

Ее поклонники в TikTok были ошеломлены ее "безупречной кожей", и хотя раньше она объясняла это зеленым соком, Перл также рассказала, что имеет еще один ритуал, чтобы кожа выглядела хорошо.

Она сказала, что любит долго принимать ванную, объяснив: "Я никогда не принимаю душ, потому что всегда хочу потянуться и расслабиться".

Перл Тейлор / Фото: insider.com

Каждый раз она готовит ванную с пузырьками, затем добавляет несколько столовых ложек оливкового масла и английской соли.

"Я каждый раз придерживаюсь этого трехэтапного ритуала. Он сохраняет мою кожу увлажненной и гладкой", — сказала она.

Что касается физических упражнений, Перл рассказала, что самая интенсивная тренировка, которую она делает, — это двухчасовая прогулка по местному супермаркету.

Она также регулярно выполняет серию упражнений для ног, приподнимая каждую ногу по 10 раз и каждый раз удерживая ее на четыре-пять секунд. Тренировки поддерживают ее в форме, поскольку пенсионерка все еще может легко передвигаться по лестнице своего двухэтажного дома и стирать белье самостоятельно.

Перл также заботится о своем уме и теле, практикуя медитацию в форме глубокого дыхания, вращая шеей.

Она говорит, что ее интерес к политике помог ей сохранить остроту разума, когда она следит за телевизионными новостями.

Перл говорит, что ее положительный образ мышления означает, что она прожила "прекрасную жизнь", в которой было много "веселья и замечательных друзей".

Напомним, ранее 111-летняя прабабушка раскрыла секрет своего долголетия. Она до сих пор занимается в тренажерном зале.

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