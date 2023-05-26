102-летняя женщина назвала свой секрет долгой и счастливой жизни: "Хороший секс и херес"

Британка Джойс Джекман отпраздновала свой 102-й день рождения 9 мая и поделилась тем, как ей удалось прожить больше века.

Она считает, что это секс и херес – испанское белое вино, передает dailystar.co.uk.

Пенсионерка сказала персоналу дома престарелых, что кроме секса и вина, жизненно необходимый для долгой и приятной жизни шоколад.

Джойс Джекман / Фото: dailystar.co.uk

Джойс праздновала со своей семьей в доме-интернате Care UK Silversprings, где персонал удивил ее праздничным тортом.

Она "не хотела, чтобы день заканчивался", говоря: "У меня был такой прекрасный день. Не могу поверить, что мне 102 года – пожалуй, мне помог весь шоколад, который я ем!".

Джойс по-прежнему разгадывает кроссворды, читает газету и, конечно же, развлекает персонал своим юмором.

Персонал дома престарелых подарил Джойс тортик / Фото: dailystar.co.uk

Менеджер Джоан Рикс добавила: "Джойс — очень любимая жительница дома — она всегда заставляет нас смеяться своим фантастическим чувством юмора и взглядами на жизнь. Было прекрасно стать частью ее особого дня. Мы усердно работаем, чтобы помочь жильцам вести полноценную жизнь, и празднование особых случаев и дней рождения играет в этом огромную роль. Для нас было честью поднять бокал хереса за невероятную жизнь Джойс, и мы гордимся тем, что она стала частью нашей семьи".

Джойс пережила своего любимого детства Теренса Джекмана, за которого вышла замуж в 1945 году. Хотя у пары никогда не было детей, Джойс любила помогать ухаживать за детьми в своем районе, а также работала в кондитерской, прежде чем присоединиться к Королевским ВВС во время Второй мировой войны.

Напомним, испанка Эсперанса Кортинас отметила свое 106-летие. Она убеждена, что ее долгая жизнь связана с тем, что она каждый день выпивает порцию кофейного ликера.

Читайте также: