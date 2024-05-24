102-летняя женщина вышла замуж за младшего на два года любимого в доме престарелых – фото

Они стали встречаться почти десять лет назад.

В США в доме престарелых поженились 102-летняя женщина и 100-летний мужчина.

Об этом сообщает Fox News Digital.

Маджори Фитерман и Берни Литтман начали встречаться больше девяти лет назад. Они познакомились в доме престарелых. Оба раньше были в браке.

"Мы все были в восторге от того, что он нашел кого-то, с кем можно заниматься и проводить время", – рассказала внучка Литтмана Сара Сичерман.

Маджори Фитерман и Берни Литтман / Фото: Sarah Sicherman/Facebook

По словам Сичерман, их отношения продолжали развиваться с годами. Она сказала, что им обоим "очень повезло найти друг друга и быть поддержкой, особенно во время пандемии".

Учитывая их почтенный возраст, большинство членов семьи Литтмана не думали, что он когда-нибудь снова захочет жениться. Литтман был женат 65 лет на своей покойной возлюбленной Бернисе. У них было двое детей, четыре внука и девять правнуков.

"Что касается новой пары, мы предполагали, что они просто доживут свои дни статус-кво", – сказала Сичерман. "Это, безусловно, было неожиданностью".

Свадьба Маджори и Берни / Фото: Sarah Sicherman/Facebook

Церемонию венчания провел Рабби Уолберг, который отметил, что эта пара не похожа на большинство других, которых он женил в прошлом.

"Большинство пар, которые я женю в наши дни, познакомились в каком-нибудь приложении для знакомств", — сказал он. "Мне больше нравятся старые способы. Вы живете в одном доме, сталкиваетесь друг с другом и влюбляетесь".

Маджори Фитерман и Берни Литтман / Фото: Sarah Sicherman/Facebook

По его словам, это "простое" описание того, как появилась эта пара. Уолберг также признал, насколько необычной была эта пара. Он отметил, что ему не нужно было давать влюбленным советы, которые он обычно дает на свадьбе, сказав, что "каждый из них уже накопил жизненную мудрость и опыт, и их взгляды, чувства и мысли достаточно хорошо сформулированы в данный момент".

Первое свидание Маджори и Берни состоялось девять лет назад, в день рождения одной из правнучек Литтмана. Раньше они познакомились на костюмированной вечеринке. Сначала они не верили, что женятся, но пара "в конце концов дошла до того, что стала не просто близкими друзьями, а мужем и женой, и почувствовала, что это правильный шаг".

Маджори Фитерман и Берни Литтман / Фото: Sarah Sicherman/Facebook

В Фейсбуке родные и друзья оставляют для них сообщения с поздравлениями:

Пусть они расцветают в присутствии друг друга и смеются вместе ежесекундно. Мне нравится, что их семьи явно в восторге от этого

Это невероятно. Любви вам

Сичерман также поделилась, что эти двое влюбленных являются самой старой совокупной парой, которая поженилась – достижение, которое вскоре может быть официально признано.

"Наша заявка еще на рассмотрении, но мы считаем, что это будет рекорд Гиннеса для "самой старой пары, которая поженилась", примерно на восемь лет", — сказала она.

Сейчас рекорд принадлежит Дорин и Джорджу Кирби из Англии, чей общий возраст составлял 194 года и 279 дней, когда они поженились 13 июня в 2015 году, согласно данным сайта Книги рекордов Гиннеса.

Фитерман и Литтман имеют общий возраст более 202 лет.

Маджори Фитерман и Берни Литтман / Фото: Sarah Sicherman/Facebook

Напомним, в июне 100-летний мужчина женится на 96-летней избраннице. Пара познакомилась два года назад.

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