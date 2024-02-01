103-летний мужчина женился на 49-летней: как выглядят молодожены (видео)

Для жениха это уже третий брак.

В Индии поженилась пара с 54-летней разницей в возрасте.

Об этом пишет India Today.

103-летний борец за свободу Хабиб Назар обменялся клятвами с 49-летней Фирозой Джахан на состоявшейся в прошлом году церемонии.

На видео, которое недавно стало вирусным в социальных сетях, видно, как Назар возвращается домой со своей новоиспеченной женой на авторикше, а зрители засыпают пару поздравлениями и добрыми пожеланиями. Назар с улыбкой на лице выражает благодарность доброжелателям.

Для жителя Ивары это третий брак. После смерти второй жены Назар чувствовал себя крайне одиноким, что заставило его снова искать общение.

Фироз также пережила потерю мужа. Женщина решила выйти за него замуж, мотивируя это тем, что пожилой мужчина, у которого не осталось родных, нуждается в уходе.

Напомним, пара устроила фальшивую помолвку, чтобы получить деньги на отпуск. Женщина рассказала, почему их план потерпел крах.

Читайте также: