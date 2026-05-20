103-летняя онлайн-геймерша раскрыла свои простые секреты долгой и активной жизни

103-летняя Дороти «Дотти» Уилсон из США, которая регулярно занимается физическими упражнениями, ежедневно читает и играет онлайн в бридж со своими детьми, рассказала о привычках, которые, по ее словам, помогают ей оставаться активной и счастливой. Женщина ведет насыщенную социальную жизнь и почти не пропускает общественных мероприятий.

Об этом сообщило издание TODAY.com.

Дороти Уилсон родилась 12 января 1923 года в Арлингтоне, штат Массачусетс. Сейчас она живет в доме престарелых Masonicare в городе Мистик, штат Коннектикут. Там она посещает занятия по физическим упражнениям, церковные службы, общественные мероприятия и регулярно проводит время с друзьями и семьей.

Уилсон говорит, что больше всего в жизни ценит людей и общение. По ее словам, знакомства и встречи с другими людьми являются лучшей частью жизни.

После учебы в Бостонском университете и работы в сфере банковского дела она познакомилась со своим будущим мужем Ричардом Уилсоном. Супруги поженились в 1942 году и прожили вместе до смерти мужа в 2017-м. Вместе они воспитали четверых детей и часто переезжали из-за службы Ричарда в Воздушных силах армии США.

Одной из главных привычек, которые помогают ей поддерживать активность, Дороти называет физическое движение. Она подчеркивает важность ежедневной активности и соблюдения привычного ритма жизни даже в мелочах.

Женщина самостоятельно выполняет повседневные дела и не пользуется помощью помощников. Она регулярно посещает занятия по физическим упражнениям в Masonicare и с интересом слушает объяснения инструктора о том, как движение влияет на различные части тела и работу мозга.

По словам Уилсон, даже простые ежедневные действия помогают поддерживать силы. Она также считает, что в жизни не все должно даваться легко.

«Ничто не бывает легким, но так и не должно быть. Я думаю, что хорошо набраться сил», — отметила женщина.

Еще одним важным элементом своей жизни американка называет чтение. Она ежедневно читает книги на Kindle, преимущественно вечером, и говорит, что ей интересно наблюдать, как многие события в мире повторяются снова и снова.

Отдельное внимание Уилсон уделяет общению. Она входит в приемный комитет Masonicare и помогает знакомиться и адаптироваться новым жителям заведения. Женщина говорит, что для нее очень важно, чтобы люди чувствовали себя желанными гостями.

Также долгожительница регулярно посещает общественные мероприятия и считает важным ощущение того, что кому-то небезразлично, как у тебя дела.

Еще одно ее любимое занятие — бридж. Уилсон играет в карты еженедельно офлайн, а также ежедневно — онлайн вместе с двумя своими детьми. По ее словам, эта игра помогает знакомиться с людьми и проводить время в дружеской атмосфере.

Что касается питания, Дороти не придерживается строгих ограничений. Одним из ее любимых блюд является рагу из морепродуктов. В то же время она говорит, что ежедневно ест салаты или овощи.

Женщина также отмечает, что в целом чувствует себя хорошо. По ее мнению, жалобы ничего не меняют.

