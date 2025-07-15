103-летняя женщина раскрыла секрет долголетия: две простые вещи, которые удивят (фото)

Маржери Джейкобс

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В британском городе Маркет-Харборо Маржери Джейкобс, жительница дома престарелых Oat Hill Mews в городе Маркет-Харборо, недавно отметила свой 103-й день рождения. Во время празднования, которое состоялось в кругу родных, друзей и персонала заведения, она раскрыла формулу долголетия.

Об этом пишет издание Harborough Mail

Праздник для Маржери был полон тепла и радости — воздушные шарики, яркие баннеры, праздничный торт и искренние улыбки сделали этот день особенным. Находясь в центре внимания, она с радостью поделилась своими мыслями о том, как прожить долгую и полноценную жизнь.

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«Главное — сохранять позитивное мышление и беспокоиться о других больше, чем о себе», — отметила Маржери. И добавила с улыбкой: «А еще — красное вино и свежий воздух!».

Рожденная 1 июня 1922 года, Маржери была самой младшей из пяти детей в семье. После окончания средней школы она работала клерком в годы Второй мировой войны. Ее жизненный путь привел к встрече с будущим мужем Рональдом, с которым они прожили много счастливых лет.

Супруги часто меняли место жительства, побывав в таких городах как Истборн, Гаррогейт, Солигул и Генли-ин-Арден. Однако независимо от адреса, вокруг них всегда были друзья. Они воспитали двоих детей, а сейчас Маржери радуется общению с двумя внуками и четырьмя правнуками.

До августа прошлого года она жила самостоятельно, однако сейчас с комфортом живет в Oat Hill Mews. Она имеет глубокую любовь к литературе и поэзии, в частности произведениям Шекспира и Джона Бетджемана, а также обожает проводить время на свежем воздухе в саду.

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Сюзан Стивенс, управляющая дома Oat Hill Mews, отметила:

«Маржери — чрезвычайно мудрая женщина, полная интересных историй и наблюдений. Для всего нашего коллектива большая радость быть рядом в такой знаменательный день. Ее советы — это настоящий источник вдохновения. Мы стремимся, чтобы каждый наш житель жил активной и содержательной жизнью, и 103-й день рождения Маржери — яркое этому подтверждение. Желаем ей еще много счастливых лет!».

Напомним, ранее мы писали о том, что есть секреты долголетия и благодаряим как некоторые люди доживают до 100 лет и дольше.