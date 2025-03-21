103-летняя женщина умерла после восьми десятилетий ожидания мужа, работавшего за границей

Китаянка никогда не теряла надежды найти своего любимого, последнее письмо от которого было написано в 1952 году.

В Китае умерла 103-летняя женщина, которая более восьми десятилетий ждала возвращения своего мужа.

Об этом сообщает SCMP.

Ду Хужень умерла дома в провинции Гуйчжоу 8 марта, согласно некрологу ее семьи, в котором не указана причина смерти.

Перед смертью женщина держала в руке старую наволочку, которую она использовала, выходя замуж в 1940 году.

Ду была на три года старше своего мужа Хуана Цзюньфу.

Вскоре после женитьбы Хуан пошел в армию и участвовал в боях по всей стране.

В 1943 году Ду нашла Хуана и осталась с ним, пока он проходил военную службу, пока она не забеременела и не вернулась домой.

В январе в 1944 году она родила их сына Хуана Фачанга. Через несколько дней после рождения сына Хуан Цзюньфу вернулся домой, чтобы заняться похоронами матери.

Вскоре после этого мужчина ушел из дома, чтобы вернуться в армию и больше не приезжал. Он отправлял письма, но последнее из них было написано 15 января в 1952 году.

"По поводу образования Фачанга, вы должны позволить ему придавать значение учебе, несмотря на то, насколько бедна семья. Мы обязательно найдем время для этого. Обязательно найдется время для нашей встречи", — писал Хуан в письме.

Письмо Хуана Цзюньфу / Фото: jfdaily

В документе, который он использовал, говорилось, что он работает в китайской строительной компании в Малайзии.

В отсутствие мужа Ду поддерживала семью, работая днем на ферме, а вечером плетя соломенные сандалии и ткань.

Она отказывалась от других предложений выйти замуж, говоря: "А вдруг он когда-нибудь вернется?".

"Бабушка неграмотная и она прожила трудную жизнь. Но она всегда была оптимисткой", — поделилась внучка Лиин. "Она говорила моему отцу и нам, братьям и сестрам, чтобы мы усердно учились и вносили вклад в развитие страны и общества, когда вырастем".

Ду Худень / Фото: jfdaily

Хуан Фачанг стал учителем средней школы в конце 1970-х годов, победив сотни других претендентов. Он скончался в 2022 году.

Документы правительственного департамента округа Цзуньи, занимающегося делами китайцев за границей, свидетельствуют, что Хуан Цзюньфу поселился в Малайзии в 1950 году, а через несколько лет переехал в Сингапур.

Власти заявили, что не имеют больше информации о нем.

Семья Ду сообщила, что они использовали разные средства для поиска Хуана, в частности размещали объявления в газетах и нанимали иностранные агентства, но все было бесполезно.

Лиин рассказала, что после смерти бабушка выглядела умиротворенно, будто увидела видение о воссоединении с мужем. Она сказала, что ее семья продолжит исполнять желание Ду и попытается найти дедушку и его потомков.

Напомним, супруги, имеющие 9 дочерей, но мечтавшие о сыне, удивили именами девушек. Пара отчаянно надеялась стать родителями мальчика.

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