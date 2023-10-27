104-летняя женщина о своем долголетии: "Пейте пиво и не выходите замуж" (фото)

104-летняя британка раскрыла секрет долгой и счастливой жизни.

Об этом пишет Daily Star.

Кэтлин Хэммингс родилась 2 октября в 1919 году и выросла в Брикстоне, Лондон, где позже начала успешную карьеру бухгалтера. Она любила танцевать и регулярно посещала Королевский оперный театр, чтобы посмотреть оперы и балеты.

Проведя время в Лондоне во время Второй мировой войны, Кэтлин решила, что ей хочется попробовать сельскую жизнь. В 1965 году она направилась к Челтнем вместе со своей мамой, братом Чарли и таксой Расти.

Вспоминая о своих счастливых годах, Кэтлин также раскрыла секрет долгой жизни: "Пейте Guinness и не выходите замуж!".

Кэтлин Хэммингс / Фото: Care UK

Чтобы сделать ее 104-й день рождения незабываемым, команда устроила ей специальную вечеринку с праздничным тортом и большим количеством ее любимого пива.

Кэтлин Хэммингс с друзьями и родными / Фото: Care UK

Комментируя свой знаменательный день, Кэтлин сказала: "У меня был отличный день — было прекрасно, что все мои друзья и родственники пришли на мою вечеринку и помогли мне отпраздновать это событие!".

Кэтлин Хэммингс с друзьями и родными / Фото: Care UK

Руководитель дома престарелых Дороти Пай сказала: "Здесь мы любим устраивать вечеринки по случаю особых событий – и день рождения Кэтлин наверняка требовал празднования! Было прекрасно видеть Кэтлин среди всех своих близких, отмечая такую невероятную веху. Команда работала не покладая рук, чтобы ее день запомнился, и мы хотели бы поблагодарить всех, кто пришел поднять бокал Гиннеса за Кэтлин!".

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