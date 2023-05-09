104-летняя женщина о своем долголетии: "Пью пиво каждый вечер, чтобы расслабиться"

Жительница Нью-Йорка, недавно отпраздновавшая свое 104-летие, раскрыла свои секреты долгой жизни.

Об этом пишет dailymail.co.uk.

Антуанетта Инсерра из Стейтен-Айленда рассказала, что каждый вечер выпивает стакан пива или вермута и соблюдает сбалансированную диету, включающую мягкопанцирные крабы, пепперони и большое количество шпината.

А чтобы сохранить остроту разума, она по-прежнему посвящает время разгадыванию кроссвордов и головоломок по поиску слов.

"Я забочусь о себе. Я делаю то, что должна делать", — сказала она. "Как только вы позаботитесь о себе, все будет сделано".

104-летняя Антуанетта Инсерра рассказала о своем долголетии / Фото: dailymail.co.uk

У Инсерры четверо детей, восемь внуков и девять правнуков.

Ее дочь Филлис Скотто сказала: "Она увидела, как мой сын женится, чего мы не ожидали. У нее дважды был COVID и она выжила. А потом она увидела, как у моего сына родился первый ребенок. Итак, она добилась большого успеха. Она всех удивляет".

Антуанетта родилась 21 апреля в 1919 году и была одной из четырех сестер и пяти братьев. Ее отец был иммигрантом из Бари, на юге Италии, а мать приехала из Триеста, на севере страны.

После окончания восьмого класса она устроилась на работу в стирку белья, а затем в обувной магазин, прежде чем встретила своего мужа Винсента Инсерру, когда ей было 18 лет. Пара поженилась 8 января в 1944 году. Ее любимый умер, когда ему было 68 лет, но его жена уже пережила столетний предел.

На вопрос о том, как ей это удалось, женщина говорит, что живет изо дня в день и имеет положительный взгляд на жизнь.

"Моя дочь выводит меня. Я беру ходунки и мне этого достаточно. Я этому радуюсь", — сказала она.

О жизненных проблемах она сказала: "Что вы можете сделать, когда что-то происходит? Просто отпускаешь, делаешь, что можешь и все. Я просто говорю: хорошо выгляди и заводи хороших друзей. Будь милой к ним, и будешь иметь хороших друзей. Вот как я смотрю на это".

Когда ее спросили о ее диете и вспомнили пиво, ее дочь пошутила: "Это может быть ее секретом! Кто знает?! Каждый день она встает, готова выйти на улицу с макияжем и в туфлях".

Напомним, ранее 109-летний мужчина, у которого ничего не болит, раскрыл секрет долголетия. Винсент Дрансфилд живет сам, ежедневно путешествует по городу на машине, выполняя дела и покупая продукты.

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