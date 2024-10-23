105-летняя женщина удивила секретом долголетия: "Пейте пиво и не выходите замуж"

Женщина, отпраздновавшая 105-й день рождения, раскрыла свой секрет долголетия.

Об этом пишет New York Post.

Когда Кэтлин Хеннингс спросили, в чем секрет долгой и счастливой жизни, она ответила: "Пейте Guinness и не выходите замуж!".

Свой юбилей она отпраздновала 2 октября пинтой любимого напитка в доме престарелых, наслаждаясь вечеринкой с друзьями, сожительницами и вспомогательным персоналом.

Кэтлин даже получила в подарок корзину от известного крепкого пива, в которую вошли пивные бокалы, фартук, шоколадные конфеты и много банок Guinness.

Кэтлин Хеннингс / Фото: Care UK/SWNS

Она живет в доме престарелых Sandfields в Челтенхеме, графство Глос, Великобритания.

Кэтлин сказала: "Было так приятно увидеть моих милых друзей и соседей. Я была избалована – очень вас благодарю".

Кэтлин родилась в 1919 году в Брикстоне, много лет работала бухгалтером в Лондоне, а вечера проводила, танцуя в Ковент-Гардене или посещая оперы и балеты.

Прожив в Лондоне во время Второй мировой войны, Кэтлин решила переехать в сельскую местность в 1965 году, переехав в Котсуолдс со своей матерью, братом Чарли и собакой Расти.

Малайка Чарльз, менеджер в Sandfields, сказала: "Мы любим праздновать особые вехи и 105-й день рождения Кэтлин, безусловно, требовал вечеринки! Было прекрасно видеть Кэтлин в окружении всех ее близких, чтобы отпраздновать такой невероятный юбилей. Команда приложила много усилий, чтобы сделать этот день незабываемым, и мы хотим поблагодарить всех, кто присоединился к нам, чтобы поднять бокал Guinness за Кэтлин!".

Кэтлин Хеннингс / Фото: Care UK/SWNS

Напомним, второй самый старый человек планеты, 116-летняя монахиня, раскрыла секрет долголетия. Врачи предполагали, что она не доживет до совершеннолетия.

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