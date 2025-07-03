106-летний мужчина раскрыл секрет долголетия: какой продукт нужно есть каждый день

106-летний Лесли Лемон считает причиной своего долголетия ежедневное употребление заварного крема

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Лесли Лемон, ставший уже прадедушкой, 1 июля 2025 года отметил свой 106-й день рождения. Несмотря на почтенный возраст, он уверяет, что не имеет никаких болей, не принимает лекарства и никогда не посещает врачей. Свой секрет долголетия мистер Лемон связывает с одним конкретным блюдом, которое ежедневно употребляет в течение многих лет.

Об этом сообщает The Mirror.

Ежедневная порция заварного крема

По словам Лесли Лемона, тайна его долгой жизни – это заварной крем.

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«Секрет долгой жизни – это заварной крем. Ревень из огорода и заварной крем», — заявил он.

Мистер Лемон ест его каждый день, предпочитая холодное, хотя иногда добавляет к трайфлу. Он обычно готовит его из порошка, но всегда имеет запас готового крема «на всякий случай». Его любимый вариант – ревень с заварным кремом, но он также любит трайфл с ним.

Лесли Лемон служил капралом во время Второй мировой войны с 1939 по 1946 год, а пять лет назад получил от французского правительства орден Почетного легиона, несмотря на свой возраст.

"У меня нет боли. Я не принимаю никаких таблеток. Я никогда не посещаю врача", - поделился ветеран.

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Его второе любимое несладкое блюдо – рыба с картофелем фри, а десерт остается неизменным почти всю его жизнь. Лесли считает, что заварной крем отлично сочетается с любыми фруктами.

Жизненные принципы

Мистер Лемон вышел на пенсию в 1979 году, в возрасте 60 лет, проработав «офисным мальчиком» в Inland Revenue. Сейчас он находится на пенсии дольше, чем работал. У него восемь внуков и девять правнуков. На свой 100-й день рождения он получил собственный кувшин для заварного крема. У него есть три королевские поздравительные открытки на каминной полке — от королевы Елизаветы II на 100-летие, а также от короля Чарльза и Камиллы на 105-й и 106-й день рождения.

Относительно советов о старении мистер Лемон советует делать «все в меру». Он считает себя очень счастливым. Сын Лесли, 73-летний Ричард, подтверждает, что его отец ест заварной крем, сколько Ричард себя помнит.

Напомним, 108-летняя женщина раскрыла неожиданный секрет своего долголетия . Она призналась, что у него есть любимый алкогольный напиток, который употребляет ежедневно.

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