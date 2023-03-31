106-летняя мастерица тату из Филиппин стала самой старшей моделью на обложке Vogue

Женщина до сих пор создает татуировку и говорит, что не прекратит свое дело, пока это будет позволять зрение.

Журнал Vogue Philippines объявил звездой обложки своего апрельского выпуска 106-летнюю тату-мастерицу Апо Ванг-Од из Филиппин. Женщина стала самым старшим человеком, когда-либо появлявшимся на обложке Vogue.

Об этом пишет сам Vogue.

Вонг-Од, также известная как Мария Оггай, совершенствовала искусство ручной набивки татуировок с подросткового возраста, обучаясь под руководством своего отца.

Женщина живет в горной деревне Бускалан и считается старейшим мамбабатоком страны – или традиционным мастером татуировок провинции Калинга.

Ванг-Од делает татуировку, используя только бамбуковую палку, колючку из дерева помело, воду и уголь. Таких тату когда-то заслуживали только воины коренного населения Бутбут.

Сейчас большинством клиентов мастера являются иностранные посетители, которые ищут ее фирменный геометрический дизайн.

"Объявленная последней мамбабатокой своего поколения, она отпечатала символы племени калинга – символизирующие силу, храбрость и красоту – на коже тысяч людей, совершивших паломничество в Бускалан", – отмечается в материале Vogue Philippines.

Искусство такой татуировки можно передавать только кровным родственникам. Ванг-Од уже несколько лет учит этому делу своих внучатых племянниц Эльянг Уиган и Грейс Паликас.

Фото: Vogue Philippines

"Все (мои друзья, которые делали татуировку) умерли. Я единственная, кто остался в живых, и кто все еще делает татуировки. Но я не боюсь, что традиция прекратится, потому что (я учу) следующих мастеров тату. Традиция будет продолжаться, пока люди будут продолжать приходить делать татуировки", – рассказывала тату-мастерица журналистам еще в 2017 году.

"Пока я хорошо вижу, я буду продолжать делать татуировки. Я прекращу, когда мое зрение станет размытым", – уверяла Ванг-Од.

Как рассказала главная редактор Vogue Philippines Беа Вальдес, работники издания единогласно решили, что на обложке должна быть именно Ванг-Од.

"Мы чувствовали, что она представляла наши идеалы того, что прекрасно в нашей филиппинской культуре. Мы считаем, что концепция красоты должна развиваться и включать разнообразные и инклюзивные лица и формы. То, о чем мы надеемся говорить, – это красота человечества", – рассказала Вальдес.

Отметим, что до появления в Vogue Philippines Ванг-Од рекорд самой старшей модели для обложек этого журнала принадлежал актрисе Джуди Денч. Она появилась на главной странице британского Vogue в 2020 году в возрасте 85 лет.

Напомним, в Великобритании 60-летнюю бывшую учительницу принудительно выселили из ее пляжного дома, потому что соседи считали, что "она слишком гламурна".

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