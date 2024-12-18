106-летняя женщина похвасталась, что остается молодой благодаря позитиву и виски – фото

Женщина, отпраздновавшая 106-летие, обязана своему долголетию позитивному настроению и любви к виски Fireball.

Об этом пишет UPI.

Флоренс Хакман в шутку прозвали Fireball Flo после того, как ее любовь к этому напитку привела к тому, что производитель прислал ей подарочные бутылки и сувениры на 105-й день рождения.

16 декабря ей исполнилось 106 лет. День рождения она праздновала в доме для престарелых Traditions of Deerfield в Ловленде, Огайо, США.

"Я просто стараюсь быть доброй к людям и пытаюсь жить один день за другим – вот и все, — сказала Хакман. – Если вы сделаете это однажды, то сможете перейти к следующему. Вот что вы должны делать – думать, что я должен сделать сегодня. Вы должны продолжать двигаться так долго, как только можете".

Флоренс Хакман / Фото: скриншот с видео

В доме для престарелых сообщили, что Флоренс все еще посещает ежедневные "счастливые часы" со своими друзьями и внимательно следит за своей любимой спортивной командой "Цинциннати Бенгалс".

Напомним, ранее 110-летняя женщина раскрыла свой ежедневный секрет долгой жизни. Прабабушка Бриджит Грокке знает кое-что о том, как добиться успеха в старости.

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