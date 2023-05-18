106-летняя женщина раскрыла секрет долголетия – каждый день употребляет один напиток

Также несколько раз в неделю она ходит на танцы.

Эсперанса Кортинас из Оренсе, Испания, пережившая две мировые войны и пандемии, поделилась своим секретом долголетия.

Она говорит, что ее долгая жизнь связана с тем, что она ежедневно наслаждается порцией кофейного ликера, передает mirror.co.uk.

Женщина, отпраздновавшая свое 106-летие, родилась 4 декабря в 1916 году. Несмотря на свой почтенный возраст, она по-прежнему любит танцевать несколько раз в неделю, а также играет в карты со своими друзьями. И каждый день ровно в полдень она наслаждается своей ежедневной порцией любимого напитка.

Она сказала местным СМИ: "Мне до сих пор нравится выглядеть красиво. Если однажды я этого не сделаю, моя дочь заставит меня. Вы должны заботиться о себе. Я хожу на танцы несколько дней в неделю, играю в карты, много улыбаюсь, а кроме того, каждый день выпиваю порцию кофейного ликера".

Эсперанса Кортинас / Фото: Newsflash

Недавнее исследование назвало провинцию Оренсе столицей долголетия Испании, поскольку более 300 из ее 300 000 жителей от 100 лет.

Долголетие в Оренсе объясняется качеством жизни, термальными ваннами, продуктами местного производства и отсутствием производств, загрязняющих окружающую среду.

Напомним, эксперт рассказал, благодаря чему ему удалось помолодеть на 10 лет. Как показали тесты ДНК, в 53 года его биологический возраст составил 43 года.

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