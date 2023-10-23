107-летний мужчина рассекретил блюдо, которое "гарантирует долгую жизнь" (фото)

Один из самых старых ныне живущих британцев раскрыл свой секрет долголетия.

Об этом пишет Mirror.

107-летний Леонард Хоуз, родившийся в середине Первой мировой войны, в 1916 году, является 12-м старейшим жителем страны. За свою жизнь он увидел пять разных монархов и 25 премьер-министров. Долгожитель пережил две мировые войны, участвовал во Второй мировой войне и по-прежнему хорошо помнит, как поднимал британский флаг на параде в честь Дня победы.

Леонард Хоуз в молодости / Фото: SWNS

На прошлой неделе Леонард отметил свое 107-летие, раскрыв то, что, по его мнению, было простым ключом к такой долгой жизни. Леонард клянется, что употребляет измельченную пшеницу, которую, по словам невестки Кэрол Хоуз, он ел "сколько помнит себя".

Лен, как его ласково называют в семье, получил свою четвертую открытку от Букингемского дворца, когда праздновал это событие в доме престарелых в Ньюки, Корнуолл, где он является самым старым жителем. Обычно долгожители получают одну открытку от монарха на свое 100-летие, другую на свое 105-летие и каждый год после этого.

Леонард Хоуз с семьей / Фото: SWNS

Невестка Кэрол сказала: "Сколько себя помнит, он всю свою долгую жизнь ел измельченную пшеницу с жирным молоком и большим количеством сахара. Несмотря на свой возраст и почти полную глухоту, Лен идет в ногу со временем и регулярно использует приложение "Найти друзей" на своем iPad, чтобы следить за своей семьей, когда они приходят к нему в гости. Совсем недавно он стал немного забывчивым и неустойчивым на ногах, и для передвижения использует ходунки. Но для своего возраста у него дела обстоят очень хорошо".

Жена вдовца Элис умерла в 2000 году в возрасте 81 года. В том же году пара отпраздновала 60-летие брака. Его родители ушли из жизни в 1945-м и 1946 году.

Леонард Хоуз с супругой / Фото: SWNS

Во время войны Лен служил в Королевском корпусе связи на военной базе в Бокс-Хилле, Уилтшир, ремонтируя поврежденные бомбами телефонные кабели во время блиц-наступления, а затем перебрался на базу ВМФ в Харрогейте, где перехватывал возможные сообщения противника. Он покинул школу в 14 лет, чтобы выучиться на водопроводчика, а затем устроился на работу в компанию Post Office Telephones, где он продолжал работать до 1981 года, когда он вышел на пенсию в 65 лет.

Леонард отпраздновал свое 107-летие с внуком Ником, внучкой Дженни и правнуками Олли и Джейкобом. Кэрол сказала: "Мы всегда продумываем тему для его праздничного торта, и в этом году это был торт с рыбой с жареным картофелем и гороховым пюре, приготовленным из глазури, его любимое блюдо, поэтому в субботу повсюду была рыба с жареным картофелем".

Напомним, в Амстердаме самолет задержали на 5 часов из-за одного комара. Пассажиры были разгневаны.

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