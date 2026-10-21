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Дата публикации
Категория
Курьезы
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107-летняя бабушка раскрыла секрет долголетия: каждый день она ест одинаковое блюдо

Британская долгожительница Дороти Крейтон встретила 107-й день рождения. Женщина рассказала о любимом блюде, без которого не проходит ни один ее день.

Автор публикации
Фото автора: Вера Хмельницкая Вера Хмельницкая
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107-летняя бабушка о секрете долголетия

107-летняя бабушка о секрете долголетия

Жительница Великобритании Дороти Крейтон торжественно отпраздновала 107-й день рождения в кругу семьи и друзей. Долгожительница встретила почтенный праздник в доме престарелых Pear Tree Court, что в городке Горндиан. Дороти рассказала, чем она питается, чтобы жить так долго.

Об этом пишет Mirror.

107-летняя британка раскрыла вкусный секрет своего долголетия

Сотрудники заведения устроили для женщины яркий сюрприз: украсили помещение шариками и плакатами, а шеф-повар испек для бабушки торт.

Несмотря на то, что редко кому удается дожить до 100 лет, долгожительница заверила, что ее секрет кроется в простых жизненных вещах и сытном завтраке, от которого она не отказывается уже столетие.

«Секрет долгой и счастливой жизни — хороший муж, крепкая семья и умение держать всех вокруг в тонусе. Кроме того, я просто не могу жить без яичницы с беконом каждое утро или без моих жевательных конфет!» — говорит Дороти Крейтон.

Дороти родилась в Бристоле и вспоминает, что в детстве была озорницей и охотно гоняла мяч с ребятами. Она работала парикмахером, но в начале Второй мировой была вынуждена сменить профессию и присоединиться к Женской армии сухопутных войск.

Именно в этот период жизни женщина встретила своего будущего мужа. За годы совместной жизни супруги воспитали двух дочерей и сына, а позже их семья пополнилась внуками и правнуками.

В дом для престарелых Pear Tree Court Дороти переехала в 2023 году. По словам персонала, она очень компанейская, любит общаться с другими и регулярно посещает местное кафе и прилавок со сладостями, потому что очень любит желейные конфеты.

Директор дома для пожилых людей рассказала, что 107-летняя Дороти — любимица персонала.

«Мы восхищались возможностью разделить этот радостный день с Дороти. Она наша любимица, и отметить с ней такую невероятную веху было прекрасно. В нашем доме все вращается вокруг философии активной и полноценной жизни жителей, и 107-летие Дороти не стало исключением. Было очень приятно видеть ее счастливой в окружении самых близких людей в этот особый день», — говорит Эйми Спаркс.

Достижение такого возраста остается редкостью. По оценкам Национальной статистической службы Великобритании, в 2024 году количество людей в возрасте от 100 лет в Великобритании составило около 16 600 человек — это вдвое больше, чем 20 лет назад.

Долголетие: последние новости

Напомним, исследователи долголетия и эксперты по здоровому питанию, в частности, исследовательница Эмили Джонстон, называют ягоды одним из самых полезных продуктов для ежедневного рациона после 40 лет.

Благодаря высокому содержанию полифенолов, антоцианов, витаминов и клетчатки, черника, голубика, малина, ежевика и клубника помогают защищать клетки от окислительного стресса, поддерживают здоровье сердца, мозга и кишечника, а также уменьшают хронические воспаления.

Хотя ягоды не способны остановить естественное старение, их регулярное употребление поддерживает организм в долгосрочной перспективе. Диетологи советуют добавлять горсть свежих или замороженных ягод в каши, йогурты, смузи или есть их в качестве альтернативы сладостям.

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