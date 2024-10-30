107-летняя женщина из Китая поразила мир своим "рогом долголетия" (фото)

Женщина хорошо себя чувствует и имеет хороший аппетит.

107-летняя женщина по имени Чен из Китая ошеломила пользователей социальных сетей, продемонстрировав десятисантиметровый угол, выросший у нее на лбу.

Об этом сообщает New York Post.

Врачи диагностировали это как кожный рог, новообразование, которое часто связывают с длительным влиянием солнца. Хотя обычно это доброкачественная опухоль, врачи рекомендуют наблюдать за образованием из-за небольшого риска ее перерождения в злокачественную форму.

Фото: New York Post

Рог развивался в течение нескольких лет, однако Чен чувствует себя здоровой и имеет хороший аппетит.

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Журналисты отмечают, что после удаления "дьявольского рога" пациентам могут назначать лучевую или химиотерапию, а для закрытия места, где находился рог, проводят пересадку кожи.

Однако Чен решила не удалять свой рог, и многие пользователи китайских соцсетей поддерживают ее в этом. Некоторые даже считают, что этот необычный нарост является тайной долголетия Чен, называя его "рогом долголетия".

Недавно 105-летняя Кэтлин Геннингс раскрыла свой секрет долголетия. Когда женщину спросили, в чем секрет долгой и счастливой жизни, она ответила: "Пейте Guinness и не выходите замуж!"