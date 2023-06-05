108-летняя женщина удивила секретом долгой жизни: "Собаки вместо детей"

В течение жизни она не родила наследников, но воспитывала многих четвероногих.

Британка, отпраздновавшая 108-й день рождения, назвала отсутствие детей секретом своего долголетия.

Об этом пишет BBC.

Ада Даниэль была гордой владелицей многих собак породы борзая, когда была младше, и шутила, что ее любимцы – секретный ингредиент долгой жизни.

Ада живет в доме престарелых Codnor Park в Кодноре, Дербишир, с 2015 года.

В день рождения персонал удивил ее более сотней открыток, написанных незнакомцами.

Ада Даниэль / Фото: facebook.com/AshmereDerbys

Координатор Келли Гучер запустила обращение на местной странице в Facebook и была ошеломлена тем, сколько людей захотели прислать свои лучшие пожелания имениннице.

"У Ады осталось не так много родственников. У нее никогда не было детей, поэтому у нее нет внуков, поэтому мы просто хотели подарить ей больше открыток. Ей очень нравится тот факт, что люди знают о ней из-за ее возраста", — рассказала Келли.

Келли также объяснила, что Ада не имела детей, но когда-то она была "матерью" множества пушистых малышей.

"Однажды я спросила ее, в чем ее секрет, и она сказала, что в том, чтобы заводить собак, а не детей", — добавила она.

Напомним, недавно британка Джойс Джекман отпраздновала свой 102-й день и поделилась тем, как ей удалось прожить более века. Она заявила, что ее секрет долгой и счастливой жизни – это хороший секс и херес.

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