109-летняя женщина удивила секретом, который стал ключом к долгой жизни

Женщина из Мэриленда, США, недавно отпраздновавшая 109-й день рождения, раскрыла друзьям секрет своей долгой жизни.

Об этом пишет CBS News.

Дженни Либертин считает, что достигла такого почтенного возраста благодаря одиночеству.

"Она была без мужа, она в разводе около 30 лет, поэтому никакого стресса", — сказала подруга и сожительница дома престарелых Пегги Боклейдж.

Не имея мужчины, который мог бы ее раздражать, долгожительнице не о чем было беспокоиться, кроме как сыграть несколько партий в бинго.

"Когда ее спросили, что она хочет сделать на свой день рождения, она ответила, что хочет устроить вечеринку в стиле бинго", — рассказала журналу People Марси Ши-Франк, директор по развитию центра.

Либертини родилась в семье сицилийских иммигрантов в 1915 году и имела троих братьев и сестер. Впоследствии она вышла замуж и стала одной из первых женщин, которых наняли на работу в Управление социального обеспечения.

У нее также был сын по имени Майкл, который был ее опекуном до своей смерти в 83 года. После этого она переехала жить к другу, но в конце концов переехала в дом в возрасте 105 лет.

По словам Ши-Франк, с момента прибытия в дом Либертини, которая больше не разговаривает, взяла на себя обязанность следить за тем, чтобы другие жители ели и даже давала им еду из своей тарелки.

Дженни недавно сильно упала, в результате чего она теперь прикована к колесному креслу. После травмы она перестала говорить, однако это не мешает ей заняться своим любимым занятием – бинго.

"Когда это бинго, она здесь", – сказала ее подруга Джули Снайдер. "Она королева бинго".

Хотя Либертини с трудом слышит, как называются номера, с ней есть кто-то, кто помогает ей играть, рассказала Боклейдж: "Она смотрит на доску, видит числа и выигрывает. Она очень милая".

Либертини известна как "очень заботливый" человек, "чрезвычайно милый" и "просто счастливый".

"Даже в том состоянии, в котором она сейчас находится, она лишь улыбается и кивает головой. Я приезжаю каждый год, потому что она меня вдохновляет", — добавила Снайдер.

Напомним, дожившая до 117 лет бывшая обладательница титула "самой старой женщины планеты" Эмма Морано считала, что секрет ее долголетия заключался в том, чтобы избегать мужчин и в том, что она всю жизнь соблюдала строгую диету. Эмма Морано скончалась в 2017 году.

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