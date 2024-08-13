11 700 человек остались без электроэнергии из-за змеи

В США змея стала виновницей отключения электроэнергии у 11 700 клиентов.

Об этом пишет UPI.

Представители коммунальной компании Dominion Energy рассказали, что это произошло в Ньюпорт-Ньюсе, штат Вирджиния.

Специалисты обнаружили, что причиной отключения стала змея, которая заползла в зону высокого напряжения и коснулась трансформатора.

Подача электроэнергии была восстановлена для всех клиентов примерно через полтора часа.

Вид змеи, ответственной за отключение, не был установлен.

Напомним, в прошлом году в США без электроэнергии осталось 2000 человек из-за птицы, которая уронила рыбу на трансформатор. В полиции показали фото "жертвы" и "подозреваемого".

Читайте также: