11 700 человек остались без электроэнергии из-за змеи

Пресмыкающийся коснулся трансформатора.
В США змея стала виновницей отключения электроэнергии у 11 700 клиентов.
Об этом пишет UPI.
Представители коммунальной компании Dominion Energy рассказали, что это произошло в Ньюпорт-Ньюсе, штат Вирджиния.
Специалисты обнаружили, что причиной отключения стала змея, которая заползла в зону высокого напряжения и коснулась трансформатора.
Подача электроэнергии была восстановлена для всех клиентов примерно через полтора часа.
Вид змеи, ответственной за отключение, не был установлен.
Напомним, в прошлом году в США без электроэнергии осталось 2000 человек из-за птицы, которая уронила рыбу на трансформатор. В полиции показали фото "жертвы" и "подозреваемого".
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